O calor extremo aumenta o risco de acidente vascular cerebral: aqui está o porquê

O ano de 2023 foi o ano mais quente desde que foi medida a “temperatura” da Terra (1850), segundo a Agência Europeia Copernicus. 2024 poderia ser pior. Um problema para a saúde do planeta, mas também para nós: por exemplo, segundo um estudo chinês, o calor extremo aumenta a probabilidade do aparecimento de acidente vascular cerebral isquémico agudo, ou seja, Fechamento de uma artéria cerebral, resultando em redução do fornecimento de sangue e oxigênio ao cérebro. Uma condição muito grave que pode levar à invalidez e à morte. A análise foi conduzida pela Universidade Fudan em Xangai e publicada em A grade gama está abertaestudou as ligações entre a exposição a altas temperaturas e o aumento do risco de acidente vascular cerebral e baseia-se em dados de 82.455 pacientes. Resultado: a probabilidade de um ataque aumenta imediatamente com calor extremo (e, portanto, especialmente nas horas centrais do dia) e Permanece alto por pelo menos dez horas.

Quem corre maior risco? A relação entre temperatura elevada e hospitalização/morte por acidente vascular cerebral já foi destacada por estudos anteriores, mas A relação “horária” entre a temperatura ambiente e o início do ataque não era totalmente clara. Para provar isso, os autores examinaram dados do exterior 200 unidades de curso (Centros de Tratamento de AVC) na China em pacientes adultos (idade média de 65,8 anos) internados em hospitais em estações quentes entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2021. O risco de acidente vascular cerebral, na presença de Temperaturas acima de 30 grausfoi o maior para Homens E pacientes com histórico Dislipidemia (alterações na quantidade de gorduras no sangue, especialmente colesterol, triglicerídeos e fosfolipídios), hipertensão ou fibrilação atrial. Outros fatores de risco identificados para acidente vascular cerebral são: Pressão alta, tabagismo, dieta inadequada, estilo de vida sedentário e poluição do ar. READ PAPEL HIGIÊNICO CUIDADO: São tóxicos e devem ser descartados imediatamente. prejudicial à saúde

Mais frequente após os 55 anos Na Itália, acidente vascular cerebral é a segunda causa de morteDepois da doença cardíaca isquémica (fornecimento insuficiente de sangue e oxigénio ao músculo cardíaco), é responsável por 9-10% de todas as mortes e representa a principal causa de incapacidade. Eles são registrados quase todos os anos em nosso país 90 mil internações hospitalares por acidente vascular cerebralDestes, 20% são recaídas. A taxa de mortalidade é muito elevada: 20-30% das pessoas com AVC morrem num mês e 40-50% num ano. Apenas 25% dos sobreviventes de AVC recuperam totalmente e 75% devem viver com algum tipo de deficiência. Metade deles sofre de défices tão graves que perdem a auto-suficiência. Os ataques são mais frequentes após os 55 anos em homens; 75% dos acidentes vasculares cerebrais ocorrem em pessoas com mais de 65 anos de idade.

Estratégias preventivas “Nossos resultados indicam Existe uma forte ligação entre a exposição ao calor e um risco aumentado de acidente vascular cerebral“Isto sublinha a necessidade urgente de estratégias preventivas durante períodos de calor extremo”, comentou Xinlei Zhu, da Universidade Fudan, um dos autores deste trabalho. Os mecanismos biológicos subjacentes à associação entre temperatura elevada e início de AVC ainda não estão completamente claros: O calor pode levar ao aumento do fluxo sanguíneo da pele e à sudorese, levando à desidratação e ao consequente aumento da concentração e viscosidade sanguínea.. Esses fatores podem estar associados à formação de coágulos (coágulos sanguíneos) e, assim, aumentar o risco de acidente vascular cerebral. Pesquisadores chineses concluíram que as pessoas correm risco de acidente vascular cerebral, em particular Homens com dislipidemia, hipertensão ou fibrilação atrialDevem exercitar-se com cuidado, limitar as atividades ao ar livre e usar ar condicionado nos dias em que as temperaturas são muito altas. READ Caro Billing, visite seu médico de família à luz de velas. "Na manobra esqueceram-se de nós: aqui está o nosso protesto"

