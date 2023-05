Grande “família” em centros de acolhimento

Uma calma quase irreal, uma incrível sensação de serenidade que se respira e que, por momentos, nos faz esquecer a emergência que nos rodeia. Este é o ambiente que me acolheu nas tardes de sexta-feira nos ginásios do Itis “Nullo Baldini” e do Surveyor’s Institute “Camillo Morigia” em Ravenna. O sorriso, a calma e a prestatividade dos voluntários é o primeiro elemento que se percebe ao entrar nos espaços dessas duas escolas de Ravenna, transformadas em centros de recepção para emergências de enchentes que mantêm sob controle grande parte da província e da cidade de Ravenna.

Há uma chuva leve (que seria perceptível no período normal, mas nestes dias só aumenta o mau humor), então entrei no ginásio de Morigia. Um novo espaço de acolhimento foi criado aqui para as muitas pessoas deslocadas de áreas alagadas ou vulneráveis. Os presépios ainda precisam ser criados, mas os primeiros deslocados internos já estão lá, vindos principalmente de Furnes Zarateni. Entre eles está uma família bonitinha, com duas meninas. As meninas estão brincando e os pais parecem calmos. Então me aproximei deles, com medo de perturbá-los. Em vez disso, eles são muito prestativos: eles me explicaram que a casa deles não estava inundada no momento, mas que a luz havia se apagado. Então eles não tiveram escolha a não ser partir.

Mas na academia ainda há muito o que fazer. Os voluntários não param por um momento, são os vereadores Giancarlo Schiano e Gianmarco Pozzi que coordenam com eles e dão as boas-vindas aos recém-deslocados que chegam ao ginásio. Precisa de coisas novas para concluir a configuração. Então, levo voluntários pelos corredores da escola deserta. Vamos a uma sala de aula para buscar cadeiras e carteiras: embaixo de algumas ainda há livros e cadernos, que alguns alunos deixaram no dia seguinte, sem perceber que o fechamento dos institutos seria mais demorado do que o esperado. Levamos tudo o que precisa para o ginásio, fazemos mesas e um ponto de refresco. A comida, como explicam os voluntários, felizmente não falta. Mérito Solidário Ravena.

O coração e a emoção para com os cidadãos inundados podem ser vistos andando pelos corredores da vizinha Escola Etis. Aqui, no ginásio “Signolfi”, foi montado outro ponto de acolhimento para os deslocados desde o início da emergência. Em algumas salas foi criada uma espécie de depósito para alimentos e necessidades básicas. Também aqui há muitos voluntários: há operadores da Cruz Vermelha, escuteiros e até professores de escolas municipais, que se tornaram trabalhadores braçais que cozinham, servem comida e brincam com as crianças.

Aqui, nos espaços do ginásio da Etis, vivem cerca de uma centena de deslocados: entre crianças, idosos e até refugiados. Mas “muito já passou por aqui”, diz o parlamentar de Ravena, Wadad Bekali, que está no local com o senador Marco Croatti. De fato, muitos dos primeiros deslocados internos a chegar ao Itis Gymnasium encontraram um novo local. Há aqueles que agora estão hospedados com amigos ou parentes, que foram transferidos para outro lugar devido a necessidades especiais. Antes de tudo, pensamos nos mais frágeis, com dificuldades e que precisam de acomodações mais adequadas. Muitos são agora recebidos nos muitos hotéis da região, especialmente nas praias de Ravenna.

Há um ar de tensão no ar, e não há como escapar disso. Não se sabe o que esperar destas águas, sejam aquelas que caem do céu ou que descem inexoravelmente para o vale. Mas em dois grandes ginásios vê-se a vida a correr no mesmo ritmo, apesar das dificuldades, apesar do mundo que parece querer desabar sobre nós e arrastar-nos para baixo. De onde vem essa serenidade? Talvez venha dos frequentes sorrisos dos voluntários presentes, que se dividem em turnos. Movimentam-se com muito profissionalismo e inspiram calma, como capitães de mar em meio a uma tempestade. Depois, há os deslocados, que também querem fazer alguma coisa, não querem ficar de braços cruzados e, sobretudo, não querem perder a esperança. Voluntários e evacuados, juntos, unidos, como uma grande família. A tudo isto junta-se o orgulho da Roménia, que nunca nos faz desistir. O que “Sl’è not us’ fare dè” nos diz. O banco mais forte, que está dentro de cada um de nós.