Existe uma quantidade de dinheiro que te faz feliz? Isso é o que a ciência diz

Dinheiro traz felicidade ou não? Foi a ciência que estabeleceu o número exato para finalmente ser feliz por meio de pesquisas cujos resultados deixarão todos sem palavras. Você acreditaria que uma quantia de dinheiro pode te fazer feliz?

Com base em pesquisas científicas, parece que A quantia necessária para finalmente alcançar a felicidade. Mas quanto é? Vamos descobrir juntos.

Pesquisa científica sobre quanto dinheiro te faz feliz

Você já imaginou Quanto dinheiro te faz feliz? A pesquisa científica tem feito isso e tem conseguido dar resposta a uma questão que muitos parecem não ter solução.

Muitos vão procurar tranquilidade financeira, Esperando ganhar a quantia da loteria com a qual sonham há anos. É inútil implorar para dizer”Dinheiro não compra felicidadePorque é a ausência deles que costuma causar maior ansiedade.

Na verdade hoje como Hoje o dinheiro é necessário para viver Como é o dia a dia, com base nos padrões que a sociedade nos impõe. Com efeito, sem eles seria impossível ter uma casa própria ou conseguir pagar uma renda, e não seria possível pagar as contas com todas as despesas que se fazem todos os dias.

Em resumo, mesmo que continuemos dizendo a nós mesmos o contrário, o dinheiro é essencial para viver em paz. Muitos deles estão se perguntando Qual é o número exato para viver em paz.

Foi descoberta uma resposta que foi capaz de dar pesquisas científicas segundo as quais a quantia exata que deve ser ganha para poder viver bem, além de se livrar de todos os caprichos e continuar a manter um certo estado de contentamento.

Qual é o número exato para alcançar a felicidade?

Durante vários anos, a ideia pegou Não é o dinheiro que traz a felicidade. Muitos estudos tentaram provar que trazer mais dinheiro do que o necessário, além de ser inútil, é prejudicial.

Recentemente, porém, parece que as coisas se inverteram tão completamente que muitos estudos foram realizados para tentar provar isso. Quanto mais ganhamos, melhor estamos. Mas é realmente assim que as coisas são?

2020 foi o ano em que começou uma análise de alguns pesquisadores ingleses, uma pesquisa baseada em dados compartilhados pelo Office for National Statistics e pelo Happy Planet Index que visa, em última instância, dar uma resposta à pergunta que continuamos repetindo.

A pesquisa mostrou que esse número é igual a £ 33.864, ou 38.882 euros por ano. Além disso, houve um estudo de 2021 conduzido por Matthew Killingsworth, pertencente à Universidade da Pensilvânia, segundo o qual foi descoberto que Quanto mais dinheiro ganhamos, mais felizes somos.

Andrew T. Jebb, junto com colegas da Purdue University e da University of Virginia, tentou responder à pergunta “Quanto dinheiro é necessário para ser feliz?” Esta é uma questão a que quisemos responder no estudo que leva o título Felicidade, satisfação com a renda e momentos decisivos no mundo.

Foi feito um estudo para perceber se a felicidade aumenta quando o rendimento também aumenta ou se existe um ponto de corte em que o dinheiro deixa de contribuir para o bem-estar.

Esta pesquisa foi realizada analisando 1,7 milhão de pessoas em 164 países. Com base neste estudo realizado em 2018, verifica-se que aqueles que vivem nos países mais ricos precisam Muito dinheiro para poder ser felizAcessando assim o domínio do “bem-estar subjetivo”.

Em várias outras áreas do mundo, possuir mais dinheiro Associado a classificações de vida mais baixas. Além disso, os autores puderam apontar, por meio de um estudo recente, que houve uma queda muito pequena na avaliação da vida entre os países de renda mais alta e mais ricos.

De acordo com o estudo, o número ideal disponível para se sentir feliz parece ser em média $ 95.000, ou cerca de 87.000 euros. Além disso, para chegar a um bem-estar emocional entre será suficiente $ 60.000 e $ 75.000ou seja, você paga entre 55.000 e 69.000 euros ao longo de um ano.

Finalmente, ainda no plano internacional, Os homens precisam de menos dinheiro do que as mulheres para alcançar a felicidade.

Além disso, os mais escolarizados estão convencidos de que só serão felizes se atingirem um valor de cerca de 105.500€, ao contrário dos menos escolarizados, que precisam apenas de 78.000€.