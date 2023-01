Difícil de diagnosticar, quase impossível de tratar

para quebrar vidas Gianluca Vialli Era um dos tumores mais agressivos, câncer de pâncreas Um dos “grandes assassinos” em oncologiaTanto que, segundo estimativas recentes, na próxima década poderá se tornar a segunda causa de morte nos países ocidentais.

Só na Itália estima-se que existam mais São 14.000 casos por ano e não faltam vítimas ilustres: do escritor Dino Buzzati, que perdeu o pai para a mesma doença na adolescência, ao tenor Luciano Pavarotti, até o fundador da Apple, Steve Jobsque foi diagnosticado com câncer de pâncreas em outubro de 2003 e conviveu com a doença por oito anos, até 5 de outubro de 2011.

Eles também morreram de câncer no pâncreas a primeira mulher astronauta da América, Sally Ride, e as atrizes Anna Magnani e Mariangela Melato; No mundo do futebol estão Giacinto Facchetti, Giuseppe Meazza e Omar Sivori.

Vencê-la ainda é muito difícil: a doença é hoje a quarta causa de morte em mulheres e a sexta em homens, com A sobrevida em 5 anos é de apenas 8%, enquanto apenas 3% dos pacientes conseguem sobreviver 10 anos.

Existem diferentes formas desta doença e a mais comum é o adenocarcinoma, mas em todos os casos é de o inimigo silencioso, que não apresenta sintomas reconhecíveis; Por isso o prognóstico é um dos maiores problemas, que muitas vezes ocorre quando o tumor já está em estágio avançado e resulta em metástase.

Um dos desafios da medicina em particular é a capacidade de fazer um diagnóstico precoce, antes que a situação se torne irreparável. Ainda há um longo caminho a percorrer na compreensão das causas das doenças Tem origem nas vias que transportam as enzimas digestivas produzidas pelo pâncreas que fazem com que as células do órgão se multipliquem descontroladamente.

Entre os fatores de risco, o tabagismo é um dos principais: livrar-se dele ajuda a prevenir doenças, assim como uma alimentação e um estilo de vida saudáveis ​​podem fazer muito..

Há muitos obstáculos a serem superados, mas a pesquisa avança em várias frentes. Por exemplo, a IA está começando a ser usada para controlar o resultado dos tratamentos, está se tornando possível identificar células-tronco que impulsionam metástases, abrindo caminho para possíveis medicamentos para neutralizá-las; Por fim, está em andamento a pesquisa de uma vacina terapêutica que visa interromper a progressão do tumor, visando suas propriedades moleculares.

