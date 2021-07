“Uma Ciência para o Homem”, conferência na RAIANO do PARQUE LITERÁRIO “CROCE” – ReteAbruzzo.com

Uma ciência do homem: convicções epistemológicas e ceticismo humano. Este é o título da mesa redonda que será realizada em Rayano na sexta-feira, 6 de agosto, a partir das 17 horas, no pequeno anfiteatro criado no exterior da nova escola preparatória da Via Giuseppe Di Bartolo. Num país, a Itália sempre foi considerada o berço do conhecimento humano, que será o resultado da dominação cultural de Crouse e das Nações no início do século XX, e do retorno da ciência, representada pelo Comitê Técnico-Científico e seus membros na época A epidemia levou a mudanças de hábitos e crenças? Três homens da ciência responderão a esta pergunta: Epidemiologista Giustino Barrotti; Liborio Stopia, professor da Universidade de D’Annunzio Chieti / Pescara e geólogo, também da Universidade de D’Annunzio, Enrico Micadi: Professores de Filosofia Giulio Lucita e Giuliano Cometo e o presidente honorário da Academia Crusca, Francesco, falará. Esta iniciativa é a primeira, por ordem cronológica, a decorrer após a criação do Parque Literário “Benedeto Croce e Abruzzo” e do “Número Zero” do planeado Festival Italiano de Filosofia, com início previsto para 2022, em nome de Benedetto Croce e sua extensa presença no Pellegno Center.