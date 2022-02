“I Love You, I Don’t Know It”, NOEMI Song Text and Meaning / “Biography Piece”

Noemi encantou o público com sua música de competição no Festival de Sanremo 2022 intitulada “Eu te amo, não sei como dizer”, uma música que a própria cantora definiu: “uma música profundamente autobiográfica”. Naimi admitiu: “É difícil para mim falar sobre certos tópicos. Sou muito emotiva, quanto mais me preocupo com relacionamentos, mais dificuldades tenho.” A letra da música, escrita por Mahmoud, foi elogiada várias vezes pela própria Naomi que destacou as habilidades composicionais da cantora: “Restauramos relacionamentos quando estão real e profundo, portanto, eu te amo. Finalmente poderemos dizer isso. Essa coisa que Mahmoud escreveu profundamente compreendida. Coloque em preto e branco com fotos malucas.” (Ag. Adriana Lavecchia)

Noemi se envolveu em festival sanremo com a canção Eu amo VocêE Seu texto completo foi escrito por Mahmoud e Kafa e d. É curioso que a cantora romena se veja competindo com quem lhe escreveu um roteiro leve, mas interessante. Como na tradição Noemi, o texto de Ti Amo fala de sentimentos verdadeiros, aborda-os sem peso e tenta se libertar dos medos que muitas vezes se tornam protagonistas no cotidiano. Noemi interpreta o texto eu te amo com muita personalidade, mas as palavras realmente parecem sair tanto de seus fios que se encaixam no estilo dela.

Há também um pouco de amargor na boca devido ao fato de que “Talvez eu devesse ter me perguntado se havia; Uma maneira de continuar sem te“. O público mostrou que adora um roteiro como Ti Amo adequado para Sanremo 2022.

Texto completo de "I LOVE TI", uma música de NOEMI em Sanremo 2022:

Eu amo Você Então eles são a letra da música em que é Noemi Competir em festival sanremo 2022vamos ler texto completo.

Talvez eu me acalme

como a água do mar

vou me conhecer

Aparência alterada

Eu estava errado em falar com você desculpe porque

Eu sou aquela cadela que não vai mudar para você

você se lembra de mim

noites de caminhada

Um pouco cansado e feliz

Nas estradas romenas

Talvez eu devesse ter me perguntado se havia

Uma maneira de continuar sem você

Eu sei que é um pouco bobo

Não finja ser nada porque

Esperando por milagres

Tiramos os segundos e não há

Mais cuidado para recuperá-los

é melhor eu flutuar

acima do meu risco

Com a cabeça em direção ao sol

Desculpa se

Eu não tenho nada a perder

Quanto mais você olha para mim, mais você pensa

A palavra é a única bala

dividir

Este nó está entre você e eu

Está ficando mais difícil

Mas se você pensar sobre isso por um momento

eu não estou com medo

Para sentir o vazio no mar

Das palavras perdidas no fundo do mar

Vai demorar um pouco de sorte

Para entender melhor quem somos

eu posso ir para a lua

Mas eu te amo eu te amo eu te amo

eu não sei

eu não vou esconder

Nem mesmo de uma tempestade

quando você me pergunta

Como você está querida

É hora de tomar uma decisão

Mas eu preciso de tempo para mim

eu não vou me sentir culpado

aceitar meus erros

