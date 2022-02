seus ancestrais. A liderança das mulheres na sociedade e na ciência desde os tempos antigos até os dias atuais Autor: Rita Levi-Montalcini

Descrever:

Este livro destina-se às novas gerações, para que conheçam as contribuições científicas fundamentais de seus ancestrais já antes da era cristã e no século XX, os longos séculos durante os quais a pertença ao sexo feminino foi considerada uma barreira para sexo. tipo de desenvolvimento intelectual.

As mulheres por muito tempo foram excluídas de áreas importantes da sociedade, e em alguns períodos as mais sábias foram acusadas de feitiçaria e enviadas à prova.

A contribuição das mulheres, na multiplicidade de questões, não foi de todo reconhecida. Se alguma coisa, ainda é atribuída à influência dos pais, irmãos ou maridos: personagens, ou seja, sempre pertencentes ao sexo masculino. De fato, ao longo de todas as épocas, sim até a época atual, as mulheres contribuíram para o desenvolvimento científico tanto quanto os homens, desempenhando também o papel de esposa e mãe.

reconsiderando:

Rita Levi-Montalcini, uma das maiores cientistas italianas, vencedora do Prêmio Nobel de Medicina de 1986, conta a história de 69 mulheres extraordinárias, que contribuíram de forma fundamental para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural desde a antiguidade. Mulheres que lutaram contra preconceitos, que desafiaram a vontade de seus pais e maridos, que tiveram que emigrar de seus países, para poderem dedicar suas vidas ao que mais amavam: a ciência. Mulheres brilhantes, duras, combativas, criativas, orgulhosas e revolucionárias, elas foram capazes de se estabelecer e levar consigo a emancipação feminina na sociedade ocidental. 69 cientistas mulheres contribuíram nas áreas de medicina, genética, matemática, astronomia, álgebra, ecologia, etc… Embora muitas delas tenham alcançado resultados excepcionais em seu campo, apenas algumas alcançaram reconhecimento internacional. como Christian Nosslen-Volhard, vencedor do Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 1995, como Sophia Kovalevskaya, a primeira mulher do mundo a receber uma cadeira de matemática na Universidade de Estocolmo em 1883, e como Williamina Patton-Flaming, a primeira americana a se tornar um acadêmico da Royal Astronomical Society em Londres.

No entanto, alguns deles não foram reconhecidos até muitos anos após suas descobertas, como Annie Cannon, que foi premiada com a cadeira de astronomia em Harvard aos 75 anos, ou não as recebeu, como Jocelyn Bell Burnell, que foi premiada o Prêmio Nobel de Física pela descoberta Pulsar, que foi concedido apenas ao seu orientador de tese Anthony Hewish. Muitos deles eram astrônomos, dedicados ao estudo do universo e contribuíram para esta disciplina com importantes descobertas: a maioria dos catálogos de estrelas que ainda usamos hoje foram coletados por astrônomos do sexo feminino. Para mim, como astrofísico, foi emocionante ler as histórias desses ancestrais astronômicos. Embora geralmente servissem como assistentes de maridos (como Mileva Maric, esposa de Albert Einstein) ou irmãos (como Sophie Brahe, irmã de Tycho, heroína da Revolução Copernicana, ou Caroline Herschel, irmã de William, descobridor de Urano), seu conhecimento e paixão deram uma grande contribuição neste campo.

Ao final do livro você certamente ainda estará interessado em aprofundar algumas dessas histórias, depois do qual você se encontrará procurando os desenhos de paisagem de Anna Maria Sibylla Merian, a tese de doutorado de Elena Cornaro Piscopia (a primeira mulher do mundo Recebeu seu doutorado em pesquisa em 1678), teses Cosmic de Vera Cooper Rubin, cédula italiana com rosto de Maria Montessori.

De qualquer forma, você ficará fascinado com sua desenvoltura e, talvez, para as jovens que ainda estão estudando, algumas delas possam se tornar um modelo.

Classificação: 4,5 / 5

SB

Cortesia de Edu INAF, abril de 2020: https://edu.inaf.it/rubriche/libri/donne-pioniere/