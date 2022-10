Dor nas costas, 10 exercícios de fitness para melhorar – beleza e fitness

A dor nas costas é um incômodo compartilhado por cidadãos de todo o mundo. Fala-se sobre o assunto por ocasião do Dia Mundial da Coluna, o dia mundial dedicado à saúde e bem-estar da coluna, em 16 de outubro. Este último foi fundado em 2008 pela Global Chiropractic Foundation. De fato, apenas nos Estados Unidos, 80% dos adultos experimentam ou tiveram dor nas costas. A condição no mesmo comprimento de onda também foi confirmada na Europa: segundo pesquisa da Universidade de Greifswald, na Alemanha, a dor nas costas é o principal problema de saúde dos cidadãos alemães para 25% das mulheres e 17% das mulheres. Homens que testam diariamente. De acordo com a rádio ibérica Cadena SER, 20% da população espanhola vive atualmente com esta doença. Mais uma vez, a ITV destaca o fato de que 80% da população britânica sofre consistentemente de dores nas costas diariamente e quase 40% da mesma amostra tirou uma folga do trabalho para cuidar de suas costas. E a Itália? OSS Informa destaca um fato preocupante, pois 97% dos italianos sofrem com isso pelo menos uma vez na vida.

Mesmo atletas profissionais não estão imunes aos clássicos Dor nas costasDo golfista Tiger Woods e da tenista Serena Williams a Usain Bolt, o homem mais rápido do mundo, e a skatista Lindsey Vonn. Além disso, a hashtag #backpain está enlouquecendo nas redes sociais: aliás, são mais de dois milhões de conteúdos postados no Instagram.

É possível reduzir esse distúrbio ou até mesmo tratá-lo? A resposta é sim e vem de especialistas em fitness que apontam uma série de exercícios benéficos que devem ser feitos continuamente. Vá mais especificamente, eu Dicas de condicionamento físico“Eles vêm de uma realidade Made in Italy, a Green Active, uma rede inovadora de mais de 15.000 treinadores em toda a Itália para realizar treinamentos de 360 ​​graus e cursos de reabilitação remotamente e pessoalmente.” A dor nas costas é conhecida por ser uma das doenças mais prevalentes No mundo e todos nós eventualmente sofremos com isso – diz Paolo Ciccani, cinesiologista e treinador da Green Active – ritmos altamente tensos e estressantes, prazos de trabalho e exercícios em uma base descontínua podem exacerbar a situação. No entanto, existem exercícios úteis para diminuir seus efeitos como o crunch reverso, no futebol e oblíquos, mas também o “pássaro cão”, que é útil para trabalhar a mobilidade e coordenação, e o nanismo, uma alternativa viável à prancha tradicional útil para melhorando o equilíbrio e a estabilidade do corpo. Nossa sorte, como empresa deste setor, é a capacidade de ajudar clientes individuais com as habilidades de diferentes figuras profissionais: do cientista do movimento ao supervisor e até o personal trainer que, passo a passo, avalia a forma física do consumidor , estabelece metas físicas e o acompanha desde o início do processo de reabilitação até o final.”

Continuando o tópico do conselho, a dor nas costas pode ser tratada com outro exercício que é caro, mas ao mesmo tempo também particularmente eficaz. Esta é a “tábua do Homem-Aranha”: depois de se colocar no chão, mantendo as mãos e os pés afastados para fazer um X, você precisa manter as nádegas contraídas. Em seguida, um pé é levantado do chão e você fica com apenas três pontos de apoio, trazendo o joelho em direção ao cotovelo do mesmo lado. Recomenda-se ficar nessa posição por dois segundos, e assim que retornar à posição inicial, repete-se, cobrindo o outro lado do corpo. Do tablet do Homem-Aranha a ‘Crise do Livro’. Também conhecido como V-up, faz com que os músculos abdominais trabalhem muito e é chamado assim porque consiste em fechar o tronco e as pernas estendidas ao mesmo tempo, mantendo-se em decúbito dorsal. A maneira de descobrir os exercícios mais eficazes para combater as dores nas costas continua com o “Balasana”, ou a postura clássica para a criança, que é altamente eficaz para relaxar as costas e eliminar o estresse e a fadiga acumulados nos dias anteriores. E novamente, a verdadeira cura para a coluna é “supta matsyendrasana”, que é mais comumente chamada de entorse fraca, porque graças a ela, a região lombar relaxa e a tensão de algumas partes do corpo de difícil acesso é liberada. Finalmente, aqui está uma atividade que é muito popular no mundo centrante do yoga: é o “cachorro invertido”. Seu nome é derivado do hábito dos queridos amigos de quatro patas que todas as manhãs plantam as patas dianteiras no chão e levantam o rabo. Eles fazem isso para alongar as costas: isso energiza todo o corpo e ajuda você a enfrentar melhor o dia. Por estas razões, esta atividade é altamente recomendada para humanos. Aqui, então, estão os 10 melhores dos exercícios mais eficazes recomendados por especialistas em fitness para dores nas costas:

1) Squash reverso: um exercício funcional para treinar os músculos abdominais e fortalecer o core, essencial para o equilíbrio corporal e a estrutura postural.

2) Crunch on fitball: A atividade em questão protege as costas de eventuais lesões causadas por posturas incorretas que podem ser assumidas no dia a dia ou durante os exercícios.

3) Impulso oblíquo: neste caso são treinados os músculos abdominais, que, se devidamente treinados, estabilizam a coluna e melhoram a postura.

4) Cão de passarinho: Mobilidade e coordenação são as duas palavras-chave que melhor descrevem este exercício de fitness, sendo um excelente aliado para estabilizar as vértebras durante os movimentos que afetam a parte superior do corpo.

5) Cutworm: Caro e muito eficaz, o cutworm treina e fortalece o corpo, trabalhando muito os músculos das costas.

6) Prancha do Homem-Aranha: Este é um exercício isométrico que envolve grande parte do core e é considerado uma progressão para a cabeceira, pois dá movimento e extensão a todo o corpo.

7) Brochuras de Crunch: É uma das atividades mais difíceis e, uma vez treinada regularmente, ajuda a diminuir as dores que envolvem a região lombar.

8) Balasana: Graças à postura clássica da criança, a tensão e a tensão acumuladas durante a semana serão apenas uma lembrança distante.

9) Subta Matsindrasana: É um exercício perfeito para alongar as partes do corpo de difícil acesso e muitas vezes negligenciadas.

10) Cachorro de cabeça para baixo: Não há atividade matinal melhor para revitalizar o corpo depois de um bom sono e prepará-lo melhor para o dia.