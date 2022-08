Aqui está a conexão entre os dois, uma descoberta muito séria

Existe uma ligação científica entre o mofo e a doença de Alzheimer? Os médicos descobriram uma associação que devemos levar em consideração? Tal como acontece com muitas doenças do cérebro humano, ainda não sabemos o suficiente sobre como e por que elas ocorrem. Isto é especialmente verdadeiro para a doença de Alzheimer e suas variantes associadas, também conhecidas como demência senil.

Se acompanhamos as notícias nos últimos anos, provavelmente já ouvimos falar sobre mofo e o risco de doença de Alzheimer. Muitas vezes, essas são manchetes interessantes que sugerem uma conexão entre os dois. Neste artigo, analisaremos o que se sabe atualmente sobre a relação entre mofo e doença de Alzheimer. Você está online? Se sim, como? O que pode ser feito para reduzir os riscos?

O que é a doença de Alzheimer?

A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência, um termo amplo que descreve um declínio severo nas habilidades mentais. Esse declínio é frequentemente associado ao envelhecimento, mas também pode afetar pessoas mais jovens por motivos que nem sempre são claros. A doença de Alzheimer é a causa de até 80% dos casos de demência no mundo ocidental.

A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro associada à formação de um tipo de proteína chamada amilóide. Esta proteína é tóxica para as células nervosas que compõem o cérebro e faz com que elas se deteriorem. Embora a doença se desenvolva de forma diferente em cada paciente, é caracterizada por um aumento de certos tipos de depósitos anormais de proteínas entre as células nervosas (placas neurais) e dentro dos espaços entre as células nervosas (sinapses).

Mofo e doença de Alzheimer: existe uma conexão entre eles?

Os moldes mais comuns que têm sido associados a sérios problemas de saúde são Stachybotrys chartarum e Penicillium. Ambos os tipos de mofo podem produzir grandes quantidades de micotoxinas que representam uma séria ameaça à saúde humana. A tricomoníase é uma das toxinas mais perigosas conhecidas pela ciência.

O mofo está ligado à doença de Alzheimer porque alguns tipos de mofo produzem proteínas beta-amilóides. Beta-amilóide é um componente importante das placas de envelhecimento encontradas no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer. No entanto, embora essas duas doenças estejam relacionadas, elas não estão necessariamente relacionadas.

A exposição ao mofo pode causar uma variedade de doenças e pode levar a uma condição conhecida como encefalopatia tóxica, que pode causar uma variedade de sintomas, incluindo perda de memória, dores de cabeça e comprometimento da consciência. Embora haja uma ligação entre mofo e encefalopatia tóxica, não está claro se a encefalopatia tóxica é um precursor da doença de Alzheimer.

Portanto, os médicos concluíram que o mofo e a doença de Alzheimer estão ligados, mas não diretamente como muitos acreditam. Alguns tipos de mofo produzem proteínas beta-amilóides, que são encontradas no cérebro de pessoas com doença de Alzheimer. No entanto, embora estejam relacionados, não há evidências de que a exposição ao mofo cause a doença de Alzheimer. Se você deseja reduzir o risco de desenvolver a doença de Alzheimer, a coisa mais importante a fazer é manter-se saudável.