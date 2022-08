Novak Djokovic excluído, Rui de Vita rejeita os Estados Unidos – El Tempo

A decisão de excluir Novak Djokovic do sorteio do US Open imediatamente gerou um núcleo de controvérsia. Rui de Vita também falou, criticando a decisão das autoridades norte-americanas também através de um vídeo publicado no Instagram. “A exclusão de Djokovic – como diz Roy de Vita no Instagram – não tem nada a ver com ciência e saúde pública. Nos Estados Unidos, todos os cidadãos foram vacinados e não podem se movimentar livremente. Mas para Djokovic, essas regras claramente não se aplicam.”

O próprio Novak Djokovic anunciou no Twitter que havia sido desclassificado do US Open. “Infelizmente, não poderei viajar para Nova York para o US Open. Obrigado a todos pelas mensagens de amor e apoio. Boa sorte a todos os outros jogadores. Vou me manter em boa forma, com espírito positivo, e esperar uma oportunidade de competir novamente. Até breve no tênis mundial.” De fato, Djokovic não pode entrar nos Estados Unidos, onde há proibição de entrada de estrangeiros que não estejam vacinados contra a Covid. Nas últimas semanas, membros da O Congresso também se moveu, exigindo uma isenção específica para os sérvios, mas sem sucesso, pois as autoridades norte-americanas confirmaram a obrigação de vacinar os estrangeiros, e é o segundo grande torneio que Djokovic não jogará em 2022 depois do Aberto da Austrália.