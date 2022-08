Jovem católico inventa Hidra, um inovador motor de busca dedicado à medicina

Existe uma competição chamada “Start Cup” há vários anos. Um verdadeiro “desafio” entre projetos inovadores dirigidos a equipas com ideias de negócio ligadas ao mundo da investigação, mas também a projetos desenvolvidos por estudantes universitários. A nível regional, após a primeira fase aberta de 30 projetos, será ministrada formação e mentoria às 12 melhores ideias, para desenvolver o plano de negócios, chegando assim à final prevista para outubro. Assim, o programa Start Cup oferece aos projetos vencedores bolsas em dinheiro para patrocínios recebidos dos patrocinadores da iniciativa que visa à constituição e abertura de um negócio.

O Projeto Hidra (Human Interaction in Disease Annals and Atlases) desenvolvido por uma equipe “liderada” pelo católico Nico Corti compete pela vitória final. Justamente por isso, nos últimos dias, Curti foi convidado e recebido no Palazzo Mancini para apresentar e ilustrar a ideia. Ele foi recebido pelo assessor de política de juventude Federico Vaccarini.

“A ideia nasceu para o meu projeto de tese de doutorado, um pouco por acaso e um pouco por necessidade, o que certamente é um bom presságio. Se queremos alguma informação – explicou Curti simplesmente – a primeira coisa que fazemos é procurá-la no Google , que é um buscador público. No entanto, se quisermos informações mais direcionadas de restaurantes, viagens, aviões ou hotéis, temos disponíveis sistemas de busca mais específicos, como Trivago, Booking ou Skyscanner. No setor médico, está repleto de dados e fontes. No entanto. , a grande quantidade de dados é tanto uma fonte quanto um problema: muita informação aumenta as chances de encontrar respostas confiáveis, mas ao mesmo tempo diminui e confunde a busca por essas respostas. Tantas informações confusas e desestruturadas são o pão de cada dia da disseminação de notícias falsas. A Hidra tem como objetivo fornecer ao usuário uma forma simples, rápida e estruturada de conduzir suas pesquisas de forma eficiente, eliminando a desinformação e tornando a respostas mais fáceis de entender.”

“Para mim – disse o Conselheiro Vaccarini – foi um prazer conhecer Nico Corti e ver quanta paixão, estudo e empenho por trás deste projeto. A questão da saúde, juntamente com a questão ambiental, certamente está entre os temas que mais recebem atenção na opinião pública. A proliferação de uma quantidade infinita de informações e dados não ajuda a se desvencilhar e por isso acredito que este projeto traz múltiplos benefícios. A ideia de contar com mais “fontes” para alcançar resultados filtrados e seguros pode ser facilmente aplicado em outros setores também. Parabéns ao Corti e toda a equipe espero reencontrá-lo em outubro, depois da final, isso está voando com o objetivo de disputar a vitória também a nível nacional.” De fato, projetos inovadores que passaram na seleção regional da Start Cup concorrem para ganhar o “Prêmio Nacional de Inovação”. Quem sabe que Hidra pode não estar entre eles.