Sofisticação, yoga, pilates, disciplinas holísticas, técnicas de relaxamento, zen

O termo é derivado de três palavras gregas: “mos” harmonia, “fornalha” espírito e “logos” ciência. Uma pequena excursão na doutrina da alma harmoniosa

sabrina comissária

Uma poderosa técnica de relaxamento que permite administrar o estresse, as emoções, os medos e as crenças limitantes com total independência: aqui está a sepse, uma nova técnica na Itália, cada vez mais praticada para alcançar o equilíbrio certo. Mente corpo. “Consiste em exercícios simples e concretos de relaxamento muscular, controle da respiração e visualizações positivas – explica ele cabeça de stephanieespecialista em filogenia do Aspria Harbour Club em Milão.

bens. Criado no final dos anos 1950 por um neuropsiquiatra colombiano, Afonso Caicedo que trabalhava num hospital de Madrid e se frustrava com a falta de preocupação dos médicos com a consciência: estava convencido do poder do homem e da sua consciência para curar-se a si mesmo para melhorar a sua vida. Kaisedo primeiro estudou muitas técnicas de relaxamento ocidentais, depois mudou-se para o leste para entender o Zen japonês, a meditação budista, a meditação indiana e iogaMais tarde, ele fundou muitas escolas em países europeus, e a ciência da sofrologia foi especialmente desenvolvida na França.

O que é aquilo. Aborda o yoga através de técnicas de respiração e escuta do corpo, suas emoções e sensações, mas é uma técnica psicossomática: os movimentos estão a serviço da mente. A sessão de sofisticação é dividida em: quatro partes: O tema do curso é discutido na primeira; Continuamos com quatro exercícios em pé, movimentos muito suaves de relaxamento muscular e controle da respiração. Continuamos o exercício de visualização positiva, sentados ou deitados. Na quarta, última parte, são compartilhadas as sensações que você experimenta. READ Barcolana: Soluções Sustentáveis ​​de Estudos da Cimeira do Adriático - Ciência e Tecnologia - A Nova Europa

perspectiva positiva. É um dos pontos focais da sessão de sofisticação. Para explicar isso, podemos usar o exemplo de um limão. «Se imaginarmos morder um limão, o corpo reage com um aumento na produção de saliva, mas também com uma contração da mandíbula. O mesmo feedback positivo pode ser obtido com a voz -movimentos guiados associados a sessões de relaxamento e movimentos suaves, individuais e em grupo, úteis na percepção das reações do indivíduo. privacidade? Os exercícios são gravados para serem ouvidos e repetidos. As conquistas da pista são feitas dentro de casa 10-12 semanas, mas o luxo é percebido desde a primeira sessão.

Uma tecnologia para todos. Mesmo para quem não é muito flexível ou não se exercita: os momentos e os movimentos são realmente suaves.