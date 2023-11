O que acontece com seu corpo se você parar repentinamente de comer sal: um sério golpe para a pressão alta

Na Itália tendemos a comer tudo muito salgado. O que aconteceria se parássemos de usar sal? incrível.

A maioria das pessoas, mas não apenas na Itália, usa muito sal. Interromper seu uso pode causar efeitos verdadeiramente surpreendentes em nosso corpo.

Tem gente que coloca sal na comida antes de saboreá-la. Este é um hábito uniforme e quase automático Isto é algo comum a todos os italianos, mas não só. No mundo ocidental, tendemos agora a comer mais do que necessitamos e a consumir demasiados alimentos gordurosos e demasiado sal.

Contudo, este elemento não deve ser demonizado. Como acontece com qualquer outra coisa, muito faz mal à saúde. Eliminá-lo completamente ou reduzi-lo demais pode ter efeitos verdadeiramente surpreendentes em nosso corpo.

Sal: Isto é o que acontece se você removê-lo

Algumas pessoas nem imaginam que é possível comer algo sem adicionar sal. no entanto O uso excessivo pode causar sérios danos à nossa saúde Incluindo pressão alta. Vamos ver o que acontecerá com nosso corpo se decidirmos nos livrar do sal.

Existem dois tipos de sal Que geralmente pode ser encontrado em supermercados: Sal marinho e sal-gema. O sal marinho é o que é extraído do mar. Por outro lado, o sal-gema é extraído de pedreiras de sal. Este último é rico em iodo e, portanto, adequado para quem sofre de hipotireoidismo, pois estimula a glândula tireoide.

O sal, se consumido em excesso, certamente não faz bem. Os principais problemas associados ao abuso de sal são a hipertensão e a retenção de água. Este último resulta em inchaço local desagradável, especialmente nas coxas e abdômen. No entanto, a hipertensão arterial, se negligenciada, pode levar a consequências mais graves, como acidentes vasculares cerebrais e ataques cardíacos. mas também Remover completamente o sal da nossa mesa não é nada bom.

Como apontam os especialistas, o sal também desempenha funções importantes relacionadas principalmente ao cérebro. Então Eliminá-lo completamente pode levar a problemas neurológicos a longo prazo. Além disso, eliminar completamente o sal pode reduzir significativamente a pressão arterial e causar desmaios. É tudo uma questão de consumir a quantidade certa, de acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde 6 gramas por dia.

Naturalmente, não devemos levar em conta apenas o sal que adicionamos, mas também o sal que já está naturalmente presente nos alimentos. na verdade Todos os alimentos já contêm uma certa quantidade de sal. Em particular, os queijos maduros, as carnes curadas, as carnes vermelhas e os molhos são ricos em sal. Portanto, é melhor não comer demais esses alimentos, mas apenas comê-los ocasionalmente e, em vez disso, dar prioridade aos laticínios frescos e com baixo teor de gordura, como ricota, queijo cottage, peixes, vegetais, frutas, legumes e frutas secas.