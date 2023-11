Pequim, foi inaugurada a 12ª edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação China-Itália

A 12ª edição da Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação China-Itália foi inaugurada em 28 de novembro no Parque Shougang, em Pequim. O evento deste ano é um evento de dois dias dedicado ao tema “Jogos Olímpicos de Alta Tecnologia e Desenvolvimento de Alta Qualidade”, durante o qual mais de 500 delegados participaram em intercâmbios e discussões aprofundadas nas áreas de ciência e tecnologia para o Inverno. Jogos Olímpicos, produção inteligente, indústria da arte e do design, preservação do património cultural e inovação.Juventude, a próxima geração da computação.

O Ministro da Ciência e Tecnologia da China, Yin Hejun, enviou uma mensagem em vídeo de boas-vindas à semana, enquanto o Vice-Ministro da Ciência e Tecnologia da China, Zhang Guangjun, e a Ministra das Universidades e Pesquisa italiana, Anna Maria Bernini, participaram do evento da semana. Atividades. Cerimônia de abertura e discursos. O Embaixador da Itália na China, Massimo Ambrosetti, participou da cerimônia de abertura.

Na sua mensagem de vídeo de boas-vindas, o Ministro Chinês da Ciência e Tecnologia, Yin Hejun, disse: “A Itália é um parceiro importante da China na inovação científica e tecnológica, e este ano marca o 45º aniversário da assinatura do acordo intergovernamental sino-italiano sobre ciência e tecnologia.” Cooperação tecnológica. Neste importante momento, como plataforma mais relevante de intercâmbio e cooperação científica e tecnológica entre os dois países, a semana é realizada presencialmente pela primeira vez após a epidemia de Covid-19, e tem um significado histórico.

Anna Maria Bernini, Ministra Italiana das Universidades e Investigação, afirmou: “A semana representa uma oportunidade científica de grande valor para ambos os países. Esta é uma oportunidade para aumentar ainda mais a superioridade mútua em vários sectores científicos e enfrentar desafios futuros em conjunto através da investigação científica. Esperamos que a China e a Itália possam alcançar objectivos comuns.” Através da cooperação e do diálogo em vários domínios.

Zhang Guangjun, vice-ministro da Ciência e Tecnologia da China, apresentou quatro propostas para promover a inovação científica e tecnológica entre a China e a Itália, a fim de enfrentar conjuntamente os desafios: “Primeiro, é necessário fortalecer a cooperação de alto nível e adotar a implementação dos importantes consensos que emergiram da reunião entre os presidentes dos dois países como orientação.” “Trabalhar e identificar conjuntamente áreas prioritárias de cooperação. , é importante explorar plenamente o papel dos mecanismos e plataformas de cooperação. Por último, é necessário reforçar os intercâmbios entre pessoas, a fim de melhorar a confiança mútua e reforçar a amizade.”

A cerimônia de abertura também testemunhou a assinatura de quatro projetos de cooperação em inovação China-Itália.