Stiamo attenti a chi ruba l’attenzione

A divisão do trabalho intelectual e a especialização disciplinar não podem progredir enormemente na ciência única. Ma se lo specialismo diventa etica specializzata, che per rispetto dei confini disciplinari is indiferente a una visione culturale d’insieme, allora c’è da preoccuparsi. Perché ogni nova conoscenza scientifica ha le sue conseguenze prateche, ogni scoperta produzir aplicações técnicas, che in view di profitti economici provoca mutamenti sociali e psicologici. Lo scienziato indiferente agli effetti di cui la scienza è causa, dopo essere stato utile, può diventare pericoloso. Delle responsabilità della scienza e discutiu molto dopo il 1945, quando consstatò che le vanguardie della fisica moderna avevano resso possivel a produção de degli armamenti atômicos. Oggi la microbiologia, utile in campo medico, preannuncia anche mostruose manipolazioni della biologia animale e umana. Qualche piccolo é um exemplo de indiferença especializada alle conseguenze sociali della ricerca si notano anche in scienze umane come la linguistica and la psicologia. I linguisti di solito timidamente tacciono sull’attuale deterioramento qualitativo, gergalistico della nostra lingua; e gli psicologi restano spesso fatalisticamente em silêncio sui danni emotivi e mentali dell’abuso dei media informatici. Sul número de Internacional de 18 gennaio é um artigo de Johann Hari lançado do Guardian e intitulado “Qualcuno sta rubando la nostra atenção”. Se você estiver passando por uma grave crise de sua capacidade de atenção, com grande capacidade de seu modo de vida ou de maneira mais precisa, de modo mais preciso, do nosso modo de viver. Chi tocca la mente, la psiche and il loro tocca l’identità, la cosiddetta ontologia degli esseri umani: da cui hanno origine azioni e comportamenti, sensibilità, esperienze e pensiero. Una studiosa francese chegou a dire che «al giorno d’oggi è impossibile avere un cervello normale». Altri Ricercatori hanno detto che stiamogrado vivendo «uma tempesta di de cognitivo» provoca o uso compulsivo de smartphone e tablet, una vera e propria assuefazione tossica. A capacidade de atenção em um único oggetto está diminuindo até a duração dos três minutos ou perfeito sessanta segundo. Se você ver o “realizza la realtà”, o risco, già presente, é che per noi não ci sarà mais niente di reale che duri più di qualche minuto.

