Você também pode fazer em casa

O colesterol alto é uma coisa perigosa e, portanto, é útil intervir imediatamente e, acima de tudo, evitá-lo com chás de ervas que podem ser preparados confortavelmente mesmo em casa.

É claro que é sempre importante entrar em contato com seu médico quando há doenças reais, mas em geral para prevenir o aparecimento de problemas, O colesterol pode ser ajudado a ficar dentro dos níveis aceitáveis ​​graças ao suporte alimentar fácil de encontrar.

O chá de ervas pode ser tomado em casa ou no escritório e já basta Uma vez por dia para excelentes benefícios Além de drená-lo, é um verdadeiro remédio para sua saúde.

Colesterol alto: como combater o problema

O colesterol alto pode ser determinado por um problema nutricional, quando se ingere muita gordura, mas também por um estilo de vida sedentário e inatividade física. Existe, também componentes genéticos e genes que podem levar a níveis elevados mesmo em uma idade jovem.

Em geral, pode-se dizer que com idade O problema ocorre com frequência e, portanto, este remédio para baixar o colesterol não deve ser seguido quando a condição já é satisfatória, mas você pode prevenir o problema e melhorar sua condição de saúde.

Quando os níveis são altos, de fato, é possível Efeitos no organismo Há muito a longo prazo, então precisamos nos envolver imediatamente.

Chá de ervas para baixar o colesterol

Preparar chás de ervas para baixar o colesterol é um compromisso que você pode assumir por um beneficiar muito importante. Para prepará-lo você precisa de folhas secas de alcachofra, este alimento tem propriedades incríveis que não só ajudam Combate o colesterol ruim no sangue, mas também drena e purifica, por isso remove as toxinas do corpo.

O chá de ervas ajuda a expulsar tudo o que é desnecessário e, em particular, para descarregar o excesso de gordura e melhorá-lo funções hepáticas E o trabalho de todo o sistema digestivo. Isso melhora as condições de saúde e a qualidade de vida e permite que o colesterol volte a níveis aceitáveis.

Como preparar chá de ervas

Você pode fazer um chá de ervas ou decocção e depois beber durante o dia como quiser. Em 200ml de água é só colocar as folhas de alcachofra (pelo menos algumas) e deixar por 10 ou 15 minutos. O sabor é delicadoBem, não é irritante. Você também pode beber 2 xícaras por dia, os primeiros efeitos são registrados em 2 semanas. A bebida pode ser bebida quente na hora ou até gelada, por exemplo no verão.



Para evitar secar as folhas de alcachofra em casa, se você não tiver tempo, pode comprá-las prontas online, em fitoterapia E em alguns supermercados ou compre sacolas prontas. A nutrição é sempre necessária neste caso, por isso deve ser combinada com chás de ervas. No entanto, deve-se preferir Folhas Porque eles têm um suprimento melhor e definitivamente benefícios diretos no colesterol.