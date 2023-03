Para “entender” a ciência, você precisa de um pouco de esporte

“Se você acha que entende a teoria quântica, não entende. Na verdade, acho que podemos dizer com segurança que ninguém entende a mecânica quântica.” Se dissermos que ele é Richard (o gênio) Feynman, que ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1965 por seu desenvolvimento da eletrodinâmica quântica… bem, é um tanto reconfortante.

Grande parte da ciência, a partir das primeiras décadas do século XX, rompeu com a possibilidade de recálculo. Se a física de Newton ou as equações de Maxwell e a lei eletromagnética de Faraday são difíceis de entender, a relatividade, a teoria quântica e a incompletude endossadas pelas teorias de Kurt Gödel são desdobramentos e aquisições da cultura do século XX que fizeram dizer que um de seus heróis, o alemão Werner Heisenberg, “O que são átomos não temos os termos certos para dizer, porque a linguagem que falamos é baseada na experiência comum, na qual os átomos não estão envolvidos.” Quando a própria experiência do mundo muda, uma nova linguagem deve ser inventada. Ou, entretanto, tentar poluir tipos de discurso.

Em uma de suas obras mais recentes, Os três. Federer, Nadal, Djokovic e o futuro do tênisSandro Moedo, escritor, ensaísta, um dos mais conhecidos consultores editoriais do nosso país, retoma e moderniza a fórmula que já experimentou com grande sucesso entre 2010 e 2011, publicando dois artigos esclarecedores, um dos quais intitulado Alien MourinhoDedicado ao carisma e habilidade do então treinador de triathlon, o outro o barco, em homenagem ao futebol de Pep Guardiola e ao brilhantismo do Barcelona. O que a relatividade, a mecânica quântica, a biologia molecular, a psicologia cognitiva – e muito mais – têm a ver com o ciclo de 20 anos dos três campeões de tênis que, até o momento, colocaram no outdoor um total de 64 denúncias, condenando uma geração de atletas para seus pares por insignificância? Como pode o futebol de José Mourinho e Pep Guardiola nos ajudar a contar todos os outros campos, questões e histórias? Leia para acreditar!

A opção, se você quiser ser astuto, é usar um tema, uma série de personagens e algum evento de grande repercussão pública – finais da Liga dos Campeões, torneios do Grand Slam – para aproximar o leitor, para que ele se sinta à vontade por dentro. . Um ambiente conhecido, confirmando seus interesses e paixões, fazendo-o entender que alguns domínios limítrofes das chamadas ciências duras, conhecimento da história da arte e da música, frequência dos grandes clássicos da literatura, história da consciência, em outras palavras e a riqueza do conhecimento cognitivo, não apenas o impedem de apreciar os trabalhos de seus matemáticos favoritos, mas também o colocam em posição de entendê-los melhor e apreciá-los mais. Tanto tédio para a alta cultura!

Claro, a discussão também é conduzida de forma deslumbrante, porque aquele que está convencido de que não há nada no que acontece no futebol, no boxe e no grande basquete, no retângulo da quadra de tênis, é digno de despertar interesse em uma alma nobre acostumada a a beleza dos clássicos. Cartas, ele poderia descobrir, talvez de forma divertida, que seu orgulho era muito mal cultivado. Podemos lembrar que um grande escritor contemporâneo como David Foster Wallace descreveu o tênis, e Roger Federer em particular, como uma “experiência religiosa”.

Umberto Eco tornou uma marca registrada as reverberações da alta e da baixa cultura; Um matemático e filósofo da ciência como Giulio Giuriello nunca se lembrou de como leu a Ética de Spinoza com Mickey Mouse aos 16 anos: e não havia uma semana ou mês que ele faltasse a um encontro na banca com Tex Wheeler e outros quadrinhos que ele era um ávido leitor de. Livros e militância cultural como Modio nos lembram que a prevalência do chamado conhecimento complexo – não é só uma ciência, basta pensar na dificuldade de penetrar em tantos conceitos e discursos no campo jurídico – vem em auxílio de uma habilidade e curiosidade em atender a áreas de conhecimento e tipos de discurso que também podem ser facilmente apreciados (?) Mas muitas vezes esconde riquezas capazes de iluminar, por meio da reflexão, qualidades conceituais inacessíveis à maioria das pessoas.

Talvez ele também relembre a lição do semiólogo Paolo Fabbri: “Não me interessa uma perspectiva existencial ou entender se algo está certo ou errado: me interessa o que isso significa”. Talvez a busca pela existência e pela verdade possa ser direito de poucos. Mas descobrir um pouco de sentido, mesmo onde só há diversão, talvez ajude a viver melhor.