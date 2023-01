Salão Barbieri, novo andar

Uma nova geração de pisos flexíveis de vinil e PVC, que se desenvolve em uma área de mais de 500 metros quadrados, garante resistência ao rasgo, absorção sonora e estabilidade dimensional para os atletas. Estas são as principais características dos trabalhos de manutenção realizados nas últimas semanas no Ginásio Barbieri do complexo Barbieri – Braglia na Via Del Carso em Modena, onde as instalações agora abrigam as atividades dos alunos da Escola Secundária Ipsia Fermo Corni e ginástica, esgrima e artes marciais, são consideradas a Panaro, que opera academias conectadas, é mais moderna e funcional. O valor das obras realizadas pela autarquia ronda os 40 mil euros. “Graças a esta intervenção – comenta a Consultora Desportiva Grazia Baracchi – a administração continua com intervenções destinadas a melhorar as instalações desportivas municipais. Pretendemos criar lugares onde crianças, atletas e cidadãos, e neste caso também estudantes, possam praticar uma disciplina, dada a valor social do desporto, apoiando a atividade que é proposta pelos clubes locais através de espaços mais bonitos e eficazes. A intervenção na Ala “B” do Complexo Esportivo Barbieri foi necessária devido às condições do ginásio. Os pisos deterioraram-se nalguns pontos, de facto, com o perigo de não conseguirem garantir as condições de segurança necessárias ao exercício de atividades desportivas e de movimento. Assim, os trabalhos consistiram principalmente na remoção e eliminação do pavimento desportivo borracha-plástico existente, a que se seguiu o lixamento e alisamento do suporte. Em seguida, o piso foi colocado: tecnicamente, a nova superfície é feita de vinil.