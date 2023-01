Nasceu uma pedra de tropeço para a ciência e a cultura – livros

(ANSA) – Roma, 15 de janeiro – Instituições de pesquisa e judeus juntos por uma pedra de tropeço para a ciência e a cultura. Um ano após o nascimento da plataforma web “Pagina della Memoria” e tendo em vista o dia comemorativo de 27 de janeiro, foi formalizada uma colaboração para a recolha e publicação de documentos e testemunhos relacionados com o impacto das leis raciais nazi-fascistas. Expandir na comunidade científica e acadêmica italiana. Através do acordo assinado em 10 de janeiro de 2023, INGV, CNR, Accademia dei Lincei e INAPP colaborarão, juntamente com UCEI e CER, com o objetivo de determinar o impacto das chamadas “leis de questão étnica” na ciência e nos acadêmicos italianos . comunicação social. Esta colaboração concretizará a plataforma “Pagina della memoria” lançada pelo INGV no passado mês de janeiro de 2022, especificamente com o objetivo de estudar, recolher e publicar testemunhos e documentos relativos a cidadãos de fé e/ou origem judaica, desmobilizados, isentos , expulso ou removido de instituições de pesquisa e universidades e academias italianas. Por meio de iniciativas conjuntas, as instituições promoverão pesquisas documentais, históricas e bibliográficas, bem como a realização de eventos culturais, acadêmicos e editoriais, a fim de ressaltar o impacto dramático daquele conjunto de disposições legislativas, a partir do Real Decreto-Lei n. 880 de 19 de abril de 1937, então denominadas “Leis Raciais”.



“O essencial deste projeto é construir um caminho conjunto e conjunto entre instituições de pesquisa e judeus, no sentido de recolher, estudar e publicar testemunhos e documentos relacionados com a aplicação das chamadas “leis raciais” em contextos institucionais relacionados com a Por isso, queremos destacar os danos irreparáveis ​​causados ​​ao progresso científico e cultural italiano”, explica Aldo Winkler, idealizador do projeto. “Além disso, pretendemos consolidar os testemunhos da expulsão de várias mulheres, cuja participação nos estudos e na vida acadêmica na comunidade judaica era bastante vanguardista em comparação com as práticas vigentes na época.”



Segundo Carlo Doglione, presidente do INGV, “a memória dos acontecimentos é a base de uma sociedade do conhecimento, seja para nos defendermos dos perigos naturais, seja para prevenir a recorrência de comportamentos humanos que transcendem quaisquer limites morais. As consequências das leis raciais e sua é oportuno aprofundar e revelar esta fase dramática da nossa história para que não se repita”. A presidente da Federação das Comunidades Judaicas Italianas, Naomi de Segni, também afirmou que “a memória do que aconteceu – acompanhada de pesquisa e estudo cuidadoso dos fatos – é o ponto de partida necessário para alcançar uma maior compreensão dos acontecimentos”.



“Muitos não se lembram e muitos não conhecem a absurda perseguição perpetrada naquele triste período histórico – mas a coragem daqueles que experimentaram o lamentável horror da deportação e daqueles que, não se curvando, foram forçados a abandonar suas comunidades acadêmicas e de pesquisa”, disse. diz Sebastiano Feda, presidente do Instituto Nacional de Análise de Políticas Públicas para continuar seu ativismo no exílio, e eles devem ser lembrados e servir de exemplo em um mundo que ainda vê muitas vezes a dignidade e a liberdade humanas sufocadas”.



“Por causa das leis racistas de 1938, mulheres e homens, cientistas destacados, jovens pesquisadores e técnicos, foram dispensados ​​do serviço em nossa instituição, como em outras. Ela ainda representa uma das páginas mais negras do século XX que arruinou as escolas científicas , assim como famílias inteiras”, diz o comunicado de Maria Chiara Carrozza, presidente do Conselho Nacional de Pesquisas. Entre as muitas personalidades judaicas italianas que fizeram parte de nossa Academia, recorda o presidente da Accademia Nazionale dei Lincei, Roberto Antonelli, “pelo menos três presidentes: Vito Volterra, Guido Castelnuovo e Benjamino Segre, que são inteiramente judeus italianos, como muitos outros judeus, contribuíram na ciência e na nossa democracia civil.” (ANSA).