Alzheimer: Estes são os 7 piores alimentos que aumentam o risco, de acordo com um estudo

As causas da doença degenerativa de Alzheimer ainda são desconhecidas até hoje. No entanto, alguns cientistas associam o consumo excessivo de certos alimentos ao surgimento da doença. Vamos ver quais são e se você é um consumidor regular.

A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa progressiva que danifica algumas células cerebrais, causando deterioração irreversível das funções cognitivas, como memória, pensamento e linguagem, prejudicando a independência e a capacidade de realizar atividades diárias normais.

A doença está associada aalteração do metabolismo de proteínas, ou proteína precursora beta-amilóide (chamada APP), mas as razões para essa disfunção permanecem incertas até hoje. Durante o processo de mudança, forma-se uma neurotoxina (beta-amilóide) que se acumula lentamente no cérebro causando morte neuronal progressiva.

No entanto, pressão alta, doenças cardíacas, diabetes e obesidade podem contribuir para esse declínio cognitivo, e essas condições geralmente dependem dos alimentos que ingerimos. A nutrição é conhecida por ter uma influência crítica no desenvolvimento de muitas doenças e as doenças cognitivas não são diferentes. Em particular, os alimentos altamente processados ​​estão novamente sendo acusados ​​por cientistas que, mesmo em estudos recentes, confirmaram a associação com um risco aumentado de doença de Alzheimer. Mas, em particular, que alimentos? (Leia também: Assim, os alimentos processados ​​consomem seu cérebro, aumentando em um terço o risco de demência e doença de Alzheimer.)

Você também é consumidor desses alimentos?

Segundo os pesquisadores brasileiros, os alimentos em questão são alimentos ultraprocessados ​​e aqueles que costumam ser usados ​​como comida de conforto ou junk food. Estamos falando de alimentos que passaram por muitos processos de transformação, e geralmente são ricos em açúcares, sal e gorduras saturadas, por exemplo:

pizza congelada, Cachorros-quentes e hambúrgueres (mas geralmente salsichas e carnes processadas) Salgadinhos, bebidas açucaradas e/ou carbonatadas, Biscoitos e salgadinhos doce sundae

A chave para o nosso bem-estar físico e mental é comer uma dieta saudável e equilibrada. Portanto, é uma boa ideia não abusar desses alimentos, alerta a pesquisa.

estou estudando

O estudo publicado em JAMA Neurologia, entrevistou 10.775 pessoas, incluindo homens e mulheres com idade média de 51 anos, e analisou alguns de seus dados durante um período de 10 anos. O que a pesquisa descobriu foi que os consumidores regulares de fast food mostraram uma taxa 28% mais rápida de declínio cognitivo global, bem como uma taxa 25% mais rápida de declínio na função executiva.

Assim, os pesquisadores descobriram que aqueles que consumiam cerca de um terço ou mais de suas calorias desses tipos de alimentos apresentavam sinais de maior probabilidade de desenvolver demência.

Natália Gonsalves, pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, explica que

As pessoas que consumiram mais de 20% de suas calorias diárias de alimentos processados ​​mostraram um declínio 28% mais rápido na cognição global e um declínio 25% mais rápido na função executiva do que as pessoas que comeram menos de 20%.

Fonte: Juma Neurologia

