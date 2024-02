Alternativas à energia produzida com materiais poluentes entre ciência e imaginação

Para aqueles que acreditam que a alternativa ao uso de combustíveis fósseis é uma questão que surgiu nos últimos anos, as linhas a seguir provavelmente esclarecerão seus pensamentos. O melhor é começar pela estreia em Itália e depois, graças às experiências e ao aperfeiçoamento da tecnologia, também aplicada noutros locais, de motores que funcionem com o gás produzido pela reacção do carboneto de cálcio com a água. Abastecer carros e camiões com “gás pobre”, como esta substância gasosa foi definida, foi útil durante a última guerra, e alguns exemplos de veículos equipados desta forma sobreviveram até ao início da década de 1950. Não era a única alternativa aos combustíveis fósseis, por isso experimentar motores elétricos movidos a energia combinada produzida em usinas hidrelétricas e depois distribuída por trólebus (trólebus e outros veículos de borracha) ou trilhos (veículos ferroviários). Eles ainda estão em operação, embora Classe 1 em modo reduzido, devido à conexão à fonte de alimentação de alcance limitado dos hubs selecionados. Entretanto, no país, porque a quantidade de combustíveis fósseis no solo é limitada e a profissão agrícola é forte, a investigação foi imediatamente além das tentativas de reproduzir artificialmente (gás pobre) o que a natureza tinha feito ao longo de milhares de anos. No país, como em outros lugares, continuaram as experiências com técnicas alternativas de perfuração. Em particular, com foco na biomassa produzida pelos animais. Assim, no início da década de 1960, a Fiat Tractors, que recentemente havia incorporado a OM, confiou a esta última a tarefa de desenvolver um circuito que produzisse metano a partir de esterco animal. A província de Mântua foi escolhida como área onde a suinocultura era particularmente praticada. Esta tem sido a forma como os tratores movidos a bioetanol operam há anos. Mesmo neste caso, o limite de utilização era a curta distância que ligava o veículo agrícola à fonte de produção daquele tipo de combustível. Através de uma viagem imaginária até aos dias de hoje, poderá ser útil, para encontrar uma fonte de materiais não poluentes para a produção de combustíveis, deslocar a procura para outro continente, África. Mesmo que mais uma vez tenhamos que lidar com tentativas experimentais que começaram de maneira errada. Foi na América Latina, na década de 1970, que as pessoas começaram a pensar na utilização de produtos vegetais locais que pudessem ser utilizados quase exclusivamente para produzir combustível verde. Neste caso o jogo não valeu a pena, mais precisamente não houve alívio económico e a experimentação não continuou. Actualmente, o Plano Mati prevê a produção de combustíveis em alguns países africanos através de explorações agrícolas especificamente designadas para este fim. Portanto, a produção será feita no local, com resíduos de processamento reaproveitados como fertilizante 0 km, além de utilizar terras não cultivadas e cultivar variedades não comestíveis e, portanto, impróprias para alimentação humana e animal em geral, as culturas tradicionais não serão afetadas. Se não imediatamente, pelo menos a curto prazo, a extracção mineira ou de combustíveis fósseis poderá ser largamente ultrapassada pela actividade laboral no campo. Isto não é mau para um sector que durante anos foi considerado pobre: ​​a agricultura, apesar de ser oficialmente definida como um sector essencial. Para maior glória.