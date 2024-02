Galaxy Ring, anel inteligente da Samsung, chegará no segundo semestre de 2024

Confirmação oficial

As primeiras informações sobre as funcionalidades do celular Galaxy Ring começaram a circular em setembro passado, mas a notícia do registro do nome pela Samsung já havia chegado em março. A ideia de um anel inteligente certamente não é nova, já existe no mercado um Anel Oura, da empresa finlandesa Oura, que permite acompanhar o sono, as atividades e os tempos de recuperação.