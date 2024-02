Ciências financeiras

Impostos no sistema econômico italiano

A atual configuração do sistema tributário é resultado de uma série de reformas. Começamos de

A reforma, depois a reforma Visco em duas etapas, a reforma Tremonti, os governos de Monti e Renzi, e assim por diante.

Correção 73/74: coloca as mãos no sistema antigo e tenta atualizá-lo antes que qualquer outra coisa esteja à vista

Desenvolvimento do sistema econômico. A primeira coisa é um imposto único sobre o rendimento bruto

O objetivo da redistribuição e o pilar da reforma é a alíquota do imposto de renda pessoal e progressiva

Amadurecido pela pessoa. A meta não foi alcançada por falta de receitas financeiras

na base tributável e escapar à tributação progressiva. O segundo ponto foi a reforma tributária

Imposto comercial sobre o valor agregado no modelo europeu. O terceiro ponto é o cenário distintivo de

Os impostos são cobrados diretamente pelo estado e depois redistribuídos para regiões, municípios, etc.

Que pontos a reforma tributária não resolverá? Evasão fiscal e evasão

Porque os trabalhadores desempregados podem assim fugir ao imposto que os onera sobre os seus rendimentos

funcionário.

Então a necessidade mudou, não mais a necessidade de justiça, mas de maior eficiência por não ter que mudar a escolha

Em ações ou investimentos em dívidas. Ao mesmo tempo, a mobilidade de capitais aumenta

Muito rapidamente porque as empresas mudam a produção e os locais em favor de impostos mais baixos

Pare com isso, ou seja, reduza os impostos sobre os rendimentos empresariais e financeiros.

Elementos essenciais da reforma Visco: Atenção à redução dos efeitos de distorção

A tributação e a introdução do IRAP descentralizando assim o financiamento dos cuidados de saúde para as regiões.

Reforma Tremonti: desmantelamento de elementos da reforma FESCO, redução da carga fiscal e mudanças

Em relação aos impostos imobiliários.

Governo Renzi: redução de impostos sobre rendimentos financeiros e bónus de 80 euros.

Os principais problemas da base tributária e sua seleção: Na seleção existem dois objetivos:

Identificar o conceito de renda do indivíduo, seu sujeito e sua capacidade de pagar e escolher

A base tributária deve ter boa eficiência. Renda produtiva, renda de renda, renda

Despesas/Consumo Diferentes definições de rendimento dependem das fontes ou utilizações do rendimento.

É importante porque é considerado o valor tributável e também é necessário escolher o rendimento real ou ordinário.

Fontes: Usos:

Yl: rendimento do consumo do trabalho

Yk: despesas de rendimento de capital

CG: Fornece ganhos de capital

R: Renda excepcional

Com o produto de renda RP refiro-me à soma de Yi com i=l,k.

Se considerarmos o rendimento como rendimento de energia renovável, refiro-me ao montante como Yi+CG+AE.

Há uma questão de custo no programa regular em termos de eficiência, se não for o caso

Se você pagar dividendos, poderá considerar o rendimento do investimento como ganhos de capital e retirá-lo

Dos impostos.

No caso da renda, é uma questão de imposto sobre ganhos de capital. Posso manter o endereço em

A carteira tem ganhos potenciais ou vendê-la para levantar capital. É tributado em ambos

casos? No caso de lucros potenciais, você pode não ter dinheiro para pagar o imposto,

Porém, no outro caso, não posso vender o título nem pagar por ele. A teoria vai quebrar

Ganhos de capital devido à sua acumulação; Porém, o critério de investigação é a coleta

Isso pode levá-los a nunca gastar seu dinheiro.

Normalmente no IRPEF encontramos Yl, com impostos diferenciados no caso de renda ou emprego

funcionário.

Como funciona o consumo/despesas de renda: É derivado do consumo anual do contribuinte, porém

As poupanças consideradas comportamento virtuoso estão isentas de rendimentos tributáveis. Fazendo exercício

É difícil levar em conta esta receita devido à rastreabilidade das transações. Evita RS

Distorção na escolha do consumo de tempo, problema de reputação.

RS=RP+(Saques – Depósitos)

Queremos entrar na dupla tributação da poupança e podemos enquadrá-la a partir de múltiplas perspectivas

patrulha.

Suponha que um indivíduo tenha uma alta propensão a consumir.

Suponha que a pessoa economize.

Analisamos: r=0,05 é a alíquota do benefício de dupla tributação. o

O rendimento t2 é dado pela taxa de juros da poupança.

O imposto sobre o consumo deveria ser regressivo e os rendimentos mais elevados estão menos inclinados a fazê-lo

Consumo e vice-versa para pessoas de baixa renda.

A vantagem do imposto sobre gastos é que ele não causa distorções

O consumo de tempo é assim com a renda. direção

Consumo e rendimento por idade de acordo com

A renda do consumidor tem impostos mais altos quando é

Jovens e velhos (em amarelo). Problema de estoque.

Com a poupança para a aposentadoria, as contribuições são dedutíveis dos impostos. Com renda 100 removemos

Contribuições para a Segurança Social Depois calculamos o valor tributável, e depois haverá o imposto sobre o rendimento

pensão. O sistema italiano inspira-se no rendimento do consumidor e na ausência de impostos

poupança.

Que rendimentos devemos indicar? Qual unidade tributária?

Duas alternativas:

1. Pessoa física, onde a base é a renda obtida pela pessoa física.

2. A família, cuja base é o rendimento total do agregado familiar.

Se a opção for acumular rendimentos, o imposto progressivo será maior. O padrão deve ser seguido

Justiça, as secreções não devem interferir na escolha de constituir ou não família ou constituir família

Parceria local.

Imposto de Renda

A estrutura dos impostos diretos é importante para a compreensão do sistema tributário. Tamanhos em

Eles se referem a receitas e ativos.

Os rendimentos são divididos em diferentes partes: rendimentos do trabalho, lucros (rendimentos empresariais), rendimentos e juros.

Os bens são divididos de acordo com sua natureza móvel (financeira) ou imobiliária

(Casas, terrenos..)

Há algumas peculiaridades nas definições que merecem destaque, como a diferença entre renda

Do trabalho autônomo e do rendimento do trabalho, ou em relação ao rendimento

Um projeto que inclui lucros ou rendimentos gerados a partir de terras ou atividades financeiras

Ganhos/perdas empresariais ou de capital.

A mesma receita comercial pode, por sua vez, ser gerada em empresas muito legais

Diferentes: empresas familiares, artesãos, etc. Existem atividades menores que encontram uma resposta

Varia no direito civil (“agroempresário” ou “pequeno empresário”).

Impostos diretos

No sistema fiscal italiano, os impostos diretos são representados quase exclusivamente por impostos

Isso afeta a renda. Afetam a manifestação imediata da capacidade de contribuir.

Os impostos directos representam 15% do PIB, quase metade das receitas fiscais.

O papel principal é desempenhado pelo imposto de renda pessoal e progressivo, ou seja, IRPEF. que isso

A contribuição é de natureza pessoal porque leva em consideração características subjetivas ou

A unidade familiar de um sujeito passivo.

Neste tipo de tributação existe a progressividade, que visa redistribuir a renda (se houver).

Serão possíveis apenas impostos reais relacionados ao objeto tributário).

Por que outros tipos de impostos são adicionados ao IRPEF?

– 1 Correta implementação de impostos sobre o rendimento das empresas

– 2 Diferenciação entre o tratamento fiscal de determinadas categorias de rendimentos

Devemos também considerar que múltiplos impostos são necessários para alcançar a justiça

Contribuição, que exige referências a múltiplas manifestações de capacidade contributiva.

Exemplo específico para o ponto 1:

Em suas operações, as empresas geram receitas, o que exige possíveis tomadas de decisão

Distribuição de dividendos. Se os dividendos forem sempre distribuídos, então o formulário fiscal pessoal

Não haveria problemas, mas a empresa poderia decidir manter todos, nesse caso sim

Isso representaria um problema fiscal.

Existem três formas principais de impostos: IRPEF, IRES e impostos alternativos.

Depois devemos apontar os impostos locais que não são menos importantes: IRAP e impostos adicionais

Imposto de renda regional e municipal.

Quanto mais desenvolvida for a independência financeira dos níveis inferiores de governo, maior será esta

É provável que notemos diferenciação nas formas de tributação.

Em caso de não distribuição, o IRES cuidará disso, mesmo que o problema subsequente seja oportuno

A distribuição de dividendos e, portanto, de lucros aos acionistas, será a complementaridade entre

Impostos sobre pessoas físicas e jurídicas para evitar a dupla tributação.

Houve várias soluções para este problema: inicialmente com integração total

O imposto sobre as sociedades é um adiantamento sobre o imposto de renda pessoal e é reconhecido como um crédito fiscal.

Se e quando os dividendos forem efetivamente distribuídos (houve mudanças na reforma Tremonti).

em 2003).

Estas decisões derivam em parte das reformas de 1974, que não queriam que tais rendimentos

São calculados com fins progressivos, para beneficiar uma parcela da população.

Com o tempo, outros componentes da base tributável (anuidades) foram excluídos.

Resultado para funcionários, taxas de aluguel para uso residencial….)

Por outro lado, os activos são a segunda principal fonte em que se pode basear uma cobrança fiscal.

direto. O seu peso é menos importante que os fluxos de rendimento e, em Itália, as formas de tributação

Os ativos diretos estão praticamente ausentes, exceto IMU (imposto municipal especial) e TASI

(Imposto sobre serviços indivisíveis).

O stock de activos é “atacado” de outras formas: impostos sobre heranças e doações. muito

Importante e relacionado com esta questão é o papel das taxas de registo e de imposto de selo que expiram

Imposição de um imposto sobre o valor da riqueza, especialmente imobiliário, no momento da transferência.

Impostos familiares

Prós: É um módulo mais conveniente para avaliar o bem-estar dos cidadãos e, portanto, as suas capacidades

Entrada.

Desvantagens: Não incentiva o casamento e não incentiva a participação das mulheres no mercado de trabalho.

Os impostos individuais penalizam as famílias com rendimento único. Para corrigir problemas

Com sistemas fiscais baseados no rendimento familiar, poderá ser possível criar sistemas baseados neste

Pessoa física que leva em consideração a situação familiar do contribuinte.

Você deve manter a cooperação