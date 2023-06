O novo ginásio será construído sobre as cinzas da estrutura tensionada existente

Montauden – eles eram O trabalho foi contratado para converter a estrutura de tração existente em um ginásio. Para ganhar a licitação patrocinada Associação de Tecnologia da InformaçãoEra uma empresa de Vigevano. O contrato será assinado dentro de uma semana e as obras começarão em meados de julho. A grande intervenção vai envolver um investimento de 985 mil euros. O domínio polivalente atualmente coberto na Via Benvenuti passará por uma transformação estrutural com implicações Eficiência energética. A intervenção foi considerada necessária, uma vez que o complexo desportivo se encontra em mau estado de conservação após 22 anos da sua construção. Para financiar as obras de reforma, a administração municipal é chefiada pelo prefeito Alessandro Bandini Participou com sucesso na advocacia regional de intervenções destinadas a iniciar processos de renovação urbana. A ordem de mérito atribuiu aos projetos uma contribuição de meio milhão de euros para a execução das obras. O restante foi financiado com a obtenção de uma hipoteca sem juros de 15 anos concedida pelo Credito Sportivo.

“Nas próximas semanas – explica o autarca – será possível iniciar as obras. Trataremos do prazo com a empresa na assinatura do contrato». Desenhado por Eng. Serious Consolidian Soncino, por Eng. Zudi Bergomi De Orzinuovi e geólogo Mathias Lucci Soncino. O projeto também teve avaliação positiva de Coni. «Trata-se de uma intervenção estrutural e energeticamente eficiente – prossegue Pandini – que vai criar um ginásio totalmente em alvenaria, com uma camada exterior, no lugar da atual bola. Painéis solares serão colocados no telhado para produzir 21 kWh Que alimentará a bomba de calor para aquecimento no inverno e ar condicionado no verão. Esperamos uma economia de até 80% no custo de faturamento.”