Quando a ciência se tornou um tirano

A ciência como fé absoluta, a tecnologia como rainha do mundo e a vacina como o batismo de uma nova religião. Por outro lado, a remoção de qualquer referência religiosa, humanitária, política, civil, histórica e cultural. Como chamamos essa era que começou com o domínio global dos Estados Unidos da América e da União Soviética? A era do cientificismo. A ciência torna-se uma ideologia, o mito e a tecnologia modificam o mundo, a natureza e a humanidade, tornando-se um instrumento de controle poético e um meio de lucro universal. O sistema capitalista e o comunismo soviético encontraram um ponto comum, mas competitivo, na expansão sem limites da ciência e da tecnologia, a serviço do poder e do “progresso”.

O mundialmente famoso biólogo, geneticista, falou sobre cientificismo no início dos anos 1970. foi chamado Giuseppe Sermonti, nascido em 1925, falecido há cinco anos. Com ar de velho espadachim, pequeno d’Artagnan, pequeno cardeal Richelieu, Sermonti rebelou-se contra os dogmas da evolução, do progresso científico e do determinismo tecnocrático e publicou um livro que antagonizou a cúpula ideológica e científica. dispará-la O crepúsculo do cientismo E ele apareceu em 1971 na bem-sucedida e combativa série Rusconi, dirigida por Alfredo Cattappiani. O tema de seu livro é o tema de nossos dias: colocar limites à ciência, restaurar a dignidade da pesquisa e não apenas da aplicação técnica; Desafie sua afirmação de incluir todo o universo e todo o conhecimento dentro de seus limites. Sermonti atacou os “estudiosos absolutos”, os “estudiosos clericais”, reconhecendo que ele morreu como reacionário. Desde então, ele mencionou os projetos perigosos e “malfadados” para modificar geneticamente os seres humanos. Já se ocupava da poluição e do meio ambiente, denunciando a especialização e os perigos da guerra contra a natureza e a realidade, que poderiam produzir danos biológicos e espirituais incomparáveis. Ele apontou para a dependência da ciência por meio da tecnologia da indústria, medicina e produção. Ela se referiu a seus mitos de fundação em três figuras simbólicas: Narciso, o vaidoso, o arrogante Titã e o demoníaco Fausto. Os mitos do progresso apagaram todos os mitos, todos os símbolos e todos os rituais da vida humana e previram o surgimento de uma nova tirania totalitária. Ele pediu um retorno à frugalidade e simplicidade, bem como um abrigo da sociedade de consumo.

Outro de seus seguidores, o pomo de Adão e o pomo de Newton, no qual Sermonti tratou da relação entre mito e ciência, entre metafísica e física. Sempre apareceu na série Rusconi, junto com outros títulos que travam guerra contra as ciências obscuras (título de um panfleto do filósofo e cientista Jan Josipovici “Adotado no Cairo por um culto sufi”). Sermonti entrou em uma crítica crítica da evolução. Não se esqueça de seu livro Dopo l’evovolsionismo, que escreveu com o paleontólogo Roberto Fondi contra o fanatismo dogmático dos neodarwinistas, que não reconhecem outro horizonte ou hipótese além da sua. Segundo Sermonti, tudo para a teoria da evolução é moldado pelo acaso, pelos graus e pelo “oportunismo”. É uma teoria que transcende a biologia, “tem explicação para tudo” e tudo reduz a um esquema evolutivo e eclético; É aplicado nos campos social, psicológico, artístico, político, social e histórico. Da ciência torna-se cientificismo.

Após trinta anos de pesquisa como cientista e geneticista, depois de estudar micróbios e orientar a Rivista di Biologia, Sermonti voltou seus interesses para além do campo puramente científico. Outras obras se seguiram, como o Scientific Spirit, que Lindau publicou e publicou recentemente: From Science Without a Soul to the Tao of Biology, From the Joys of Biology to the Alchemy of Fairy Tales, apresentado por Giulio Giurilo e Elimir Zola. Sermonti abriu a ciência para outros universos espirituais: comparação com a alma e a anima mundi, com a alquimia e as ciências sagradas. Ele endossou a origem sagrada e simbólica de muitas descobertas científicas e técnicas, que só mais tarde foram usadas para fins práticos e utilitários, pensando na ciência que hoje é “a primeira religião a reivindicar a conversão, vangloriando-se de seus próprios benefícios, em vez de sua própria verdade “. Segundo Sermonti, não devemos buscar o mecanismo, mas a ordem que permeia as coisas. Nada é por acaso, argumenta Sermonti, e a tarefa do cientista não é dissipar os mistérios e maravilhas da natureza, mas desenvolvê-los. Saberes tradicionais, leituras de poetas e escritores, estudiosos do sagrado, símbolos e arquétipos, alternam-se em Sermonti com referências eruditas.

Encontrei Sermonti em várias ocasiões, e ele me enviou seus livros com dedicatórias amigas, e fui vê-lo quando decidiu deixar Roma para um retiro em Calcata. Então me lembro dele com seu irmão Rutilio, a quem dedicou Biology Tao, um apaixonado militante e historiador do fascismo, e sobre quem escreveu uma grande obra com Pino Rauti. Seu outro irmão mais famoso foi o escritor e estudioso de Dante Vittorio Sermonti, que pensava diferente de e sobre Rutilio. Giuseppe contou as muitas aventuras que lhe aconteceram quando um saudável cordão foi levantado contra ele por cientistas, evolucionistas e marxistas. Ele também me disse (e escreveu sobre isso mais tarde em Delights of Biology) que Guido Ceronetti deixou sua colaboração com L’Espresso depois que sua crítica de uma obra de Sermonti foi proibida.

O cientificismo que Sermonti denunciou há mais de meio século ainda está em voga, embora com outro nome. Na verdade, vale mais hoje do que ontem, de forma científico-técnica, entre inteligência artificial, algoritmos e manipulação genética; Testamos todos os dias. A própria epidemia foi um exercício de grupo, um ensaio. É reconfortante saber que houve, e ainda há, cientistas que não reduzem o todo a uma parte, o mundo a uma ideologia fanática, a vida a um emaranhado aleatório de partículas, que podemos mudar à vontade. Mas reconhecem a forma, a ordem e o sentido da vida, seus limites e seu segredo sagrado. Sermonte, o biólogo que escreveu poesia sobre o universo.

Fato – 24 de junho de 2023