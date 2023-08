Treinar como Vingegaard é mais fácil do que você pensa

Treinando como Vingeguard? Escrevi anteriormente um artigo sobre os métodos de treino de TadeJ Pogačar e Primož Roglič, onde surgiu um denominador comum: individualidade e simplicidade. Nós, ciclistas, estamos sempre em busca dos treinos “secretos”, dos treinos “mágicos” sugeridos pelos instrutores de plantão, através do suplemento milagroso, quando ao invés disso é Basta um pouco de ciência e aplicada com bom senso. Isso será verdade? Vamos descobrir se treinar como Vingegaard é mais fácil do que você imagina.

Como Jonas Vinggaard treina?

eu saí Entrevista Ao Diretor de Desempenho da Equipe Jumbo-Visma, Mateus Hegbour, Ele é responsável pelo treinamento atlético do campeão dinamarquês Jonas Vingegaard, de 26 anos. Alguns insights importantes (e úteis) podem ser obtidos na entrevista:

o controle de dados é essencial, Porque permite ter um histórico que pode servir para compreender a evolução do atleta ao longo do tempo, o seu nível de preparação física e o cansaço acumulado. A utilização de dispositivos como monitor de frequência cardíaca ou sensor de energia deve ser baseada em uma análise de longo prazo e não apenas no resultado imediato de uma única sessão (algo em que vi amadores focarem o tempo todo). Quando você tem dados agregados de longo prazo, pode remover anomalias estatísticas de alguns treinos que foram particularmente bons ou ruins. Obtendo assim uma análise mais séria ;

Fonte: beinsports.com

Preservar a saúde de Vingeegard permitiu que a equipe Jumbo-Visma fizesse isso Maior consistência de treinamento . Na verdade, o jogador dinamarquês aderiu ao plano de treino durante todo o período de preparação, obtendo assim as modificações necessárias. A consistência no treino, como dissemos há algum tempo na Bikeitalia, é o fator chave para um desempenho de sucesso;

criar uma configuração que otimize os pontos fortes para obter vantagem competitiva; O chefe de desempenho da Jumbo-Visma relata que em 2021, Vingegaard vem enfrentando problemas recorrentes nos tendões, ligados ao excesso de treinos e ao excesso de competições. Para resolver o problema a equipa decidiu reduzir o número de corridas que o atleta dinamarquês irá realizar antes do Tour, da Vuelta e Trabalhe com força. Na verdade, um treino de força adequado permite, em primeiro lugar, fortalecer os tendões e, assim, recuperar a forçatornar o corpo mais resistente à pressão do pedal;

Treinar como Vingegaard é mais fácil do que você pensa

Treinar como Vingegaard é realmente mais fácil do que você imagina. Não existem treinos secretos, nem treinadores motivacionais movidos pelo cérebro, nem dietas milagrosas ou Bicarbonato de sódio na garrafa Mas só a ciência é aplicada com inteligência e bom senso.

Aqui estão os pontos que podemos levar conosco se quisermos treinar como Jonas Vingegaard:

Tenha um rastreador de treino realizar análises de longo prazo e não focar apenas em uma questão;

realizar análises de longo prazo e não focar apenas em uma questão; focar em nossa saúde física;

Construindo uma configuração que maximiza nossos pontos fortes que nos permite reduzir estados de fraqueza e treinar resistência, força muscular e mobilidade articular;

que nos permite reduzir estados de fraqueza e treinar resistência, força muscular e mobilidade articular; Organizar o treinamento de maneira organizada, com objetivos específicos e não tendo a fadiga como única referência;

É possível treinar como Wengegaard?

