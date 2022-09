Três mortos e nove feridos, e as investigações de saúde estão em andamento

Na província de Tucumán em ArgentinaAlarme alto para uma pessoa Pneumonia de origem desconhecida que matou três pessoas na clínica privada da Luz Médica. O vírus, que se instalou misteriosamente na estrutura, infectou nove pessoas, incluindo oito trabalhadores médicos. Uma investigação foi aberta para esclarecer a origem da pneumonia.

Pneumonia misteriosa, o que se sabe

O ministro regional da Saúde, Luis Medina Ruiz, informou a todos sobre o status do inquérito de saúde, que atualmente se baseia nos sintomas comuns de pacientes infectados e falecidos. De fato, todos são afetados por pneumonia bilateral, que desde o início nos fez pensar no Covid-19.

No entanto, estudos mais aprofundados têm sido realizados Exceto pelo corona vírusbem como outros vírus como influenza, influenza tipo A e B ou hantavírus (que são transmitidos por roedores) no total 25 vírus ou bactérias diferentes. As amostras foram enviadas ao laboratório de referência argentino e ao Instituto Malbran em Buenos Aires e outras investigações estão em andamento para tentar rastrear o patógeno que causou a infecção.

Fonte da imagem: ANSA

Vírus da Argentina, investigações sobre sintomas

Embora os sintomas sejam compatíveis com COVID-19 E a gripe com falta de ar, dores no corpo e febre, essas doenças foram descartadas através de uma série de exames. O Ministro da Saúde de Tucumán estimou que a origem da patologia pode ser uma Um agente infeccioso também pode se originar da água do país.

Então aqui está um dos suspeitos lá também Bactéria Legionela, mas os resultados das análises ainda não estão disponíveis. Os resultados do laboratório estarão disponíveis até o final da semana, com o vice-ministro Ferry Contreras explicando: “A comunidade de doenças infecciosas sugere que precisamos pensar sobre a Legionella. É uma bactéria difícil de crescer e difícil de identificar. É o estudo que fizemos estava esperando para ver se nos deparamos com essa imagem.”