Completado com sucessoIniciativa de Cidadãos Europeus (ICE) Contra a experimentação que exige uma transição para a ciência livre de animais Reforçar a proibição da União Europeia de animais para testar ingredientes em cosméticos e produtos químicos. As assinaturas coletadas são 1,4 milhão, que agora vai verificar com as autoridades nacionais que têm três meses para validar os dados de apoio. é necessário 1 milhão de assinaturas verificadas de cidadãos da UE para obrigar Comissão Europeia para dar continuidade à iniciativa.

“EU”gelopromovido e apoiado na Europa porOiba com beta E outras associações, pedindo um plano para acabar com essas experiências na União Europeia e agora comissão Ele vai ter que preparar”, comenta Valentina WittChefe de Relações Externas Oipa Internacional. “O Organize-se Ele afirma que qualquer produto químico que possa entrar em contato com humanos deve ser testado em animais se métodos alternativos não estiverem disponíveis. Isso significa que as empresas ainda podem recorrer a truques para continuar experimentando em animais com substâncias que depois retornarão à indústria cosmética.”

EU ‘Oiba Ele ressalta que a cada ano cerca de nove milhões de camundongos, ratos, peixes, cães e outros animais são usados ​​para experimentos severos e outras operações na União Européia. A maioria dos testes falha em fazer previsões confiáveis ​​sobre os efeitos em humanos, mas os pesquisadores colocam cães, coelhos e porquinhos-da-índia e deliberadamente aplicam produtos químicos potencialmente tóxicos em sua pele raspada ou os empurram garganta abaixo, fazendo com que os animais desenvolvam tumores ou queimaduras ou os ceguem. .

Para saber mais: https://endanimaltesting.eu/it