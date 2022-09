Circular reduzindo quarentena de 7 para 5 dias – força

Para os casos que sempre foram assintomáticos ou inicialmente assintomáticos, mas estão assintomáticos há pelo menos 2 dias, o isolamento pode terminar após 5, em vez dos 7 atuais, desde que um teste de antígeno ou molecular, negativo, seja realizado no final do período de isolamento. Isso é estabelecido no âmbito da circular do Ministério da Saúde sobre o tratamento de casos e contatos próximos de Covid. Se a positividade persistir, “o isolamento pode ser interrompido ao final do 14º dia do primeiro esfregaço positivo (não 21), independente da realização ou não do teste.

A circular assinada pelo Diretor de Prevenção do Ministério da Saúde Gianni Raza foi emitida “em consequência da cessação do estado de emergência – conforme consta na circular – e do parecer emitido pelo Conselho Superior de Saúde em 24 de agosto”. . O Ministério – novamente de acordo com a circular – avaliou a disseminação global da nova variante omicron B.1.1.529 e considerou a evolução atual do quadro clínico da Covid, e atualizou as indicações para métodos de gestão e isolamento de casos. “Para contatos próximos de infecções por SARS-CoV-2, as indicações da circular de 30 de março ainda são válidas.”

esquecer Esperança: “Vacinas atualizadas disponíveis em meados de setembro”. Então, novamente: Os profissionais devem ficar em casa, nos dias avaliados pelo Conselho Supremo de Saúde. Há uma votação da Câmara nas eleições’. Aprovado pela FDA para Pfizer e Moderna Boosters atualizados (ANSA)

Novos reforços estão chegando

Não haverá “livre de tudo” para positividade assintomática. O ponto de inflexão, esperado por muitos especialistas e forças políticas e já implementado em alguns países, não parece estar se aproximando no momento na Itália. O ministro da Saúde, Roberto Speranza, esclarece a área de incompreensão: sobre este tema “Há um parecer do Conselho Supremo de Saúde Css e assim que for formalizado faremos as devidas avaliações. O que é certo é que se o pessoa positiva deve ficar em casa”. Enquanto isso, vacinas adaptadas contra variantes estão a caminho: elas devem estar disponíveis na Itália já em meados de setembro. O ministro explica que a questão é que, de acordo com os indicadores da Secretaria de Segurança Pública, “se uma pessoa está infectada, está infectada, apresenta sintomas ou não apresenta sintomas, devendo permanecer em isolamento para evitar a propagação da infecção. .” Portanto, prevalece uma abordagem cautelosa, mesmo que se confirme a tendência de redução do período de quarentena de 7 para 5 dias para pessoas assintomáticas, com teste negativo no quinto dia. O período máximo de isolamento também será de 21 a 15 dias se o vírus permanecer positivo, com base na diminuição da infecção após duas semanas. Existe uma possibilidade, que é manter a medida de impeachment, apesar da polêmica sobre ela por muitos partidos à luz das eleições de 25 de setembro, onde muitos podem perder as eleições justamente por causa da positividade em relação ao vírus. Mas, para Speranza, essa polêmica não existe: “Assim como nas últimas eleições, há a possibilidade de votar em casa, assim como para deficientes. Também para esta eleição, o voto em casa existe e pode ser usado”, diz . Independentemente do debate pré-eleitoral, mantém-se o cerne da estratégia a adotar num futuro próximo para gerir a pandemia. Porque, se é verdade que hoje temos mais armas contra o vírus, também é verdade que a pandemia continua. Para isso, Speranza reitera o apelo de todas as forças políticas para que digam “de forma inequívoca” que a campanha de vacinação contra a Covid continuará mesmo depois de 26 de setembro, especialmente tendo em vista a chegada prevista de vacinas atualizadas contra a variante Omicron do vírus. De fato, os tempos serão muito apertados: “Esperamos que amanhã a Agência Europeia de Medicamentos dê luz verde para vacinas adaptadas e depois a Agência Italiana de Medicamentos seguirá. Contamos com a disponibilidade de vacinas atualizadas até meados de setembro”. O ministro chamou “indivíduos vulneráveis ​​e maiores de sessenta anos para fazer uma segunda chamada”. Enquanto isso, a Food and Drug Administration, a Agência de Repressão às Drogas dos EUA, concedeu hoje autorização de emergência para os reforços da vacina anti-Covid da Pfizer e da Moderna.