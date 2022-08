Boa comida e ciência com biólogos para regeneração em Monferrato

Sexta-feira, 9 de setembro Uma tarde em Vignale Monferrato

Vercelli (31.08.2022 – 13.06) – Uma tarde nas colinas de Monferrato entre boa comida e algumas sugestões de nutrição moderna na companhia de alguns dos médicos mais ambientalmente conscientes. É o que acontecerá na sexta-feira, 9 de setembro, organizado pela Society for Regeneration Biologists. O evento terá lugar em Vignale Monferrato. O programa inclui a chegada dos participantes numa visita guiada ao Infernot (património da UNESCO) e à Igreja Battuti (Lugar do coração do Fai). Um webinar intitulado “Nutrição Moderna entre Tradições e Cultura” começará às 16h30 no Tenuta Trapella em Roncaglia Monferrato.

Depois que os médicos dão as boas-vindas Júlio Fasceto E a Christian Salerno, seguirá a apresentação de um pequeno vídeo sobre o 50º Patrimônio da UNESCO. Respectivamente, haverá intervenções médicas Ivana Milão (“A Antiga Tradição de Merinda Sinoeira”), do Doutor Lorenza Ganuzzo (“Uvas na mesa”), Dr. Marco Zanetti (“O Papel da Coalhada e do Queijo na Dieta do Atleta”). Mais uma vez, as intervenções do médico são planejadas Annalisa Giglia (“A importância de não esquecer as tradições”, “O excesso de peso é uma questão de falta de movimento”), do médico Christiana Le Negro (“Dicas da Gastrosofia: Bom para Comer e Pensar Bem” – “In food veritas”). Por último, mas não menos importante, uma breve reunião com a possibilidade de tirar dúvidas com o advogado Andrea Brunelli O que fornecerá informações valiosas sobre como proteger a profissão de biólogo.

Será enviada uma mensagem a todos os interessados ​​sobre como participar. Segue-se um snack da Senoeira (15 euros) para todos os participantes presentes. Para reservas, envie um e-mail para o seguinte endereço de e-mail: [email protected], especificando o motivo “Colline Monferrato – 9 de setembro – Biólogos para a Renovação”. “Com orgulho chamamos a atenção de todas as tradições que nos pertencem e que devemos passar para as gerações futuras”, confirmaram os representantes do evento Ivana Milan, Christian Salerno e Giulio Faschetto.

Foto da capa: Ivana Milan e Christian Salerno