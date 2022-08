O que é e como se manifesta e a eficácia da vacina

1948. Uma equipe de pesquisadores liderada por John Franklin Enders, do Hospital Infantil de Boston, cultivou com sucesso em laboratório vírus da poliomielite humana. Por essa pesquisa, o próprio Enders, junto com Thomas Huckle Wheeler e Frederick Chapman Robbins, recebeu o Prêmio Nobel de Medicina em 1954. Então, em poucos anos, conseguimos a vacina. Primeiro o Salk, depois o Sabine. Duas vacinas eficazes. A Organização Mundial da Saúde observa que é necessário sugerir a vacinação para quem não está protegido. Mesmo na Itália, depois que a Itália foi declarada livre da pólio em 2000, estamos falando sobre essa infecção novamente. e lembre-se como vacinação É a ferramenta preventiva mais eficaz que temos à nossa disposição, diante de um vírus que não foi erradicado deste planeta.

Como a doença se desenvolve e quais são os sintomas?

A infecção é causada por um vírus específico chamado poliovírus, que causa uma doença infecciosa grave que é capaz de ser infectada atacando o sistema nervoso. O vírus realmente afeta as células nervosas e pode fazer com que ocorra em sua forma mais perigosa paralisia completa. O vírus da poliomielite é altamente contagioso: pode ser transmitido pelas fezes e, portanto, com água e vegetais contaminados, ou ainda mais facilmente pela saliva ou tosse.

Deve-se lembrar que o vírus também pode se instalar em pessoas que são portadoras saudáveis ​​e, portanto, sem sintomas, bem como claramente em doentes. Uma vez no corpo, o vírus se replica rapidamente no trato digestivo e de lá pode chegar ao sistema nervoso central. Quando afeta os neurônios motores, pode levar à paralisia. Esses fenômenos podem aparecer em um tempo variável entre uma e três semanas, pois a incubação viral é muito variável.

A poliomielite é frequentemente assintomática

Também deve ser dito que a infecção pode persistir sem causar problemas na maioria das pessoas. E isso, por mais estranho que pareça, pode ser um problema. Essas pessoas, embora não mostrem nenhum sinal de doença, podem realmente se tornar portadores de vírus saudáveis Você passa nas fezes.

No entanto, em cerca de 4-8% dos casos, a infecção pelo poliovírus é particularmente sutil e se assemelha a um quadro de gripe comum. Há febre, dor de garganta e sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e dor de estômago. Em geral, o quadro se recupera por conta própria em poucos dias, sem chegar a um diagnóstico de poliomielite. Em vez disso, as formas mais graves são caracterizadas pelo envolvimento do sistema nervoso: mais ou menos em 3% dos casos desenvolve-se Uma forma de meningite Está associado à passagem do vírus para o sistema nervoso central, que se manifesta por dor no pescoço e nas costas, vômitos, letargia e úlceras de teste. Por fim, a clássica paralisia flácida que também era observada na Itália na década de 1950, antes do advento da vacina, raramente é observada.

Os sintomas podem durar de dois a três dias Existem diferentes formas de infecção: a mais comum é a paralisia que afeta principalmente as pernas, mas também pode haver imagens de envolvimento de nervos cranianos (manifestadas, por exemplo, na paralisia do nervo facial) ou formas mistas. Resumindo: a infecção não deixa resultados nas formas mais comuns, completamente assintomáticas ou semelhantes à gripe. Por outro lado, consequências pesadas podem aparecer por alguns dias ou até se tornarem permanentes: nas formas mais graves, a infecção pode deixar resultados que prejudicam severamente a capacidade de realizar movimentos normais.

Como a vacina nos protege?

Na Itália, o último caso de infecção clinicamente detectável foi registrado em uma população em 1983Após uma diminuição gradual do número de casos sem qualquer aumento. Assim, eliminamos a pólio antes de outros países, considerando a Europa “livre da pólio” em 2000.

Vacina Sabine, certamente muito válido pelo tipo de resposta que produz, demonstrou ao longo do tempo, ainda que muito raramente, sua capacidade de induzir casos de poliomielite em uma vacina. Enquanto isso, a pesquisa tem feito esforços para melhorá-lo Vacina Salk, que ficou disponível novamente em sua versão renovada e mais segura no início dos anos 1990. Por esta razão, a vacina utilizada por vários anos tem sido a vacina Salk ou a vacina IPV que contém poliovírus mortos (inativados), que são administrados por injeção intramuscular ou subcutânea. O curso completo da vacinação contra a poliomielite inclui a administração de 4 doses. Uma quinta dose é administrada aos adolescentes para lhes dar proteção duradoura. A vacina está disponível em uma única combinação ou com outras vacinas.

A Grande Campanha Italiana de Vacinação

no nosso país poliomielite Ele causou cerca de 3.000 casos de deficiência grave anualmente e em 1958 houve uma grande epidemia que afetou cerca de 8.500 pessoas. A estratégia que levou à campanha em 1964 levou em consideração todas as crianças entre 6 meses e 14 anos, pois se acreditava que acima desse limite a população estava imunizada contra o vírus graças à infecção natural.

O Ministério da Saúde organizou uma grande campanha com um tremendo esforço em que todos os centros nacionais participaram, pois a vacina tinha que ser armazenada congelada antes da administração. A campanha aconteceu em três datas: em março ele foi vacinado contra a poliomielite 1, em abril contra a poliomielite 3 e em maio contra a poliomielite 2. A proteção contra essa cepa durou da última vez, pois se mostrou menos feroz. E acima de tudo pode interferir nas respostas a outros vírus. Por fim, foi agendada uma dose de reforço utilizando uma dose da vacina trivalente.