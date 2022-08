Lançamento de Luna, Artemis 1 repetido em 3 de setembro

A nova tentativa de lançamento da Artemis 1, a missão não tripulada direcionada à órbita lunar, está programada para as 20h17 italianas de sábado, 3 de setembro. A NASA decidiu isso, ao final de uma reunião técnica na qual foram analisados ​​os problemas que obrigaram a contagem regressiva a parar em 29 de agosto.

A nova tentativa foi adiada por um dia em relação à data de 2 de setembro, que estava originalmente agendada. Atualmente, está estacionado no Centro Espacial Kennedy 40 minutos antes do lançamento, o contador que marca o tempo restante para deixar o maior foguete já construído, o Space Launch System (SLs) no qual a cápsula Orion foi incorporada.

Técnicos da NASA discutiram problemas que em 29 de agosto impediram que os quatro motores do foguete SLS resfriassem, principalmente o motor nº 3, que tinha uma temperatura mais alta que os outros motores; Eles também examinaram as razões para a perda de hidrogênio presente ao carregar o combustível. Nos próximos dias, os técnicos planejam introduzir algumas mudanças no procedimento de carregamento do propelente e realizar novos testes de resfriamento do motor.

No momento, a previsão do tempo é favorável para o lançamento. Os líderes da missão Artemis 1 planejam se reunir novamente na quinta-feira, 1º de setembro, para analisar os dados.