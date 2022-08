Os anti-inflamatórios são a solução?

Quase três anos depois, ainda é difícil entender exatamente tudo sobre a Covid. É por isso que os estudos e pesquisas continuam, e uma rica revisão já foi divulgada confirmando a possibilidade de uma redução significativa nas internações, graças à administração de anti-inflamatórios.

em mim Lanceta Doenças Infecciosas foi postado homem rico trabalhar Foi realizado pelo Instituto Mario Negri de Pesquisa Farmacológica e pelo assistente de Papa Giovanni XXIII de Bergamo.

É sobre colocar um novo Tratamento psiquiátrico Neste caso com base em Anti-inflamatório com um objetivo reduzir muito perigo de Tratamento hospitalar Para pessoas que recebem Sars-Cov-2.

O extenso trabalho divulgado recentemente por seus coautores, Giuseppe Rimosi, Freddy Sutter, Norberto Perico e Monica Cortinovis, é baseado na análise detalhada de vários estudos publicados em importantes revistas científicas realizados entre 2020 e 2021.

no total Cinco mil pacientes Levando em consideração e ampla consulta com a comunidade científica, os cientistas chegaram à conclusão de que problema real Não o vírus como tal, mas ignição (ou seja, inflamação) que resulta.

Assim, de acordo com o que emerge do rico trabalho de revisão recentemente publicadou Lanceta de Doenças Infecciosasa implementação do tratamento baseado em Anti-inflamatórioespecialmente eu Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).

Covid: Desde os primeiros sintomas, a administração de AINEs interrompe a infecção

De acordo com o que emergiu do estudo acima, a gestão de Anti-inflamatório Para pacientes ambulatoriais com sintomas iniciais de COVID-19 Terá grandes benefícios evitando o progressivo, entre outros exacerbar infecção e, assim, evitá-lo Tratamento hospitalar.

Especialmente com o uso de AINEs, a partir das pesquisas e estudos que vêm sendo realizados, foi certificado que será possível alcançar uma redução na 90% e acima Duração da internação e custos do tratamento em geral.

Os sintomas diminuem e são menos persistentes, de acordo com resultados obtidos em outro estudo de coorte com mais de 200 pacientes ambulatoriais. No entanto, ainda é necessário Esclarecimento – como os próprios autores explicaram – o que parece ser um excelente caminho para a saúde, muito conveniente em nível econômico, e mais deslizando da máquina de esgoto.