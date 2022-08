Maker faire Trieste, região Fvg apoia ciência e pesquisa Italpress

TRIESTE (ITALPRESS) – “O apoio da região a este evento, e aos outros dois de carácter científico a realizar nas próximas semanas em Trieste, é motivado pela convicção de que a Região tem uma missão unificadora baseada na investigação. no último ajuste orçamentário, recursos significativos foram alocados para atrair empresas também graças à alta concentração da realidade científica na região de Julian.” Este é o conceito expresso hoje em Trieste pelo assessor regional das autoridades locais durante a apresentação do Maker Feira Trieste: dois dias (sábado 3 e domingo 4 de setembro) para celebrar o engenho, criatividade, ciência e tecnologia na Unita Square D’Italia. Presente, entre outros, o prefeito e vice-prefeito de Trieste, bem como outros representantes da Tendo previsto que para além da Bat company, outras empresas importantes deverão chegar a Trieste, o Chefe da Administração Regional explicou que a celebração da criatividade e inovação – já na sua nona edição – é um enorme sucesso porque através das ferramentas tecnológicas mais inovadoras caracteriza-se por aproximar os jovens de quem inventa, desenha e fabrica essas máquinas. A praça Unità d’Italia também é importante para o sucesso do evento, que desempenhou um papel importante na atração tanto dos inventores quanto do público, que sempre respondeu de maneira importante à lembrança da Maker Faire Trieste. Por fim, no âmbito da manifestação em defesa dos trabalhadores do Warstila e atividades conexas agendada para sábado, 3 de setembro, os organizadores, de acordo com as instituições, suspenderam o evento por duas horas e meia (das 17 às 19h30) como sinal de solidariedade com os trabalhadores da fábrica de San Dorligo della Valle.

(ITALPRESS).

– Foto da assessoria de imprensa do distrito Fvg –