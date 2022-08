mensagem no Instagram. Como você está

Após a queda, hospitalização de emergência e as palavras de Francesca Pascal, Paola Tursi Compartilhe uma mensagem no Instagram tranquilizando os fãs sobre sua saúde. A recuperação total não está longe, também graças ao amor que a envolve: sua esposa Francesca não a deixou sozinha nem por um momento, e estava ao lado dela apoiando-a e proclamando amor em público.

Paola Tursi, queda e recuperação: palavras no Instagram

uma forte quedauma choque crânioMuito medo. Notícia Passe por Paola Turci . Ele preocupou seus fãs. Em uma turnê de verão pela Itália, ela se vê compelida a acabar com a data de Forli – que está esgotada e com a qual ela se importa tanto – devido a algum problema de saúde. Ela mesma declarou que deveria estar no palco em 29 de agosto na Arena di San Domenico em Forlì.

O problema de saúde de Torcy não foi inicialmente claro. Depois disso, ele queria lançar alguma luz nas mídias sociais e agora está muito melhor. “Obrigado por essas mensagens de força, carinho e beleza (baixar mal na lixeira apropriada). Hoje já está melhortambém será para tudo O amor que me cerca. Obrigado novamente. Suas palavras no Instagram são uma mensagem de grande força e esperança, mostrando como o amor, quando forte e abundante, pode acelerar a cura.

É impossível não voltar em sua mente, quando Torsi sofreu um acidente que marcou e mudou sua vida, tanto que a levou a “comemorar” seu aniversário, primeiro oficial, segundo simbólico, que remete ao seu renascimento e “retorno” ” Para a vida.

Apoie Francesca Pascal

Após a notícia do cancelamento do show em Forli devido a problemas de saúde, demorou algum tempo até entendermos a situação. E foi Paola Tursi quem explicou o que aconteceu. “Foi uma queda ruimrelatou um ferimento na cabeça. estou no hospital E vou tê-lo por alguns dias.” Suas palavras tranquilizaram a todos – fãs e não fãs – mas o medo e o pavor estavam presentes, e isso é inegável.

O apoio, no entanto, não falta de forma alguma. Tursi tem sua esposa ao seu lado Francesca Pascalquem é esse casamento convolata em 2 de julho, com uma cerimônia intimista. E a própria Pascal quis compartilhar seu apoio a Torcy no Instagram, através de uma foto deles juntos: “Depois de um horror repentino, o pior já passou. Grande alma, eu te amo”. Lindas palavras que descrevem O grande vínculo que os une.

Para o casal, foi um ano intenso, mas maravilhoso: selando seu amor, Tursi continuou fazendo shows pela Itália, sem parar, até a data de Forli. A caminho da recuperação, ele já anunciou Ela deseja recuperar o concerto perdido. Temos certeza de que ele voltará ao palco mais forte do que antes para encantar com sua voz e presença de palco massiva.