Na exposição APE Parma, o Museu da “Magia Quântica” e exemplos de ciência aplicada ao patrimônio cultural

PARMA – em colaboração com Fundação MonteparmaEU’Universidade de Parma Organizado emAPE Parma.Museu A iniciativa “Participação Pública” que reúne Física, magia e arqueologia Engajar o público em um momento de entretenimento e performances para fins de publicação científica.

dedicado ao temaArqueologia e história com partículas elementares‘, Data de Vencimento Quinta-feira, 1 de setembro, às 18h No auditório do Centro Cultural e de Exposições da Fundação Monteparma (Strada Farini 32/a), uma apresentação científica de Massimiliano Clemenza Do INFN de Milano Bicocca, que contará detalhes históricos (sobre a cor amarela da morte de Napoleão, sobre os artefatos de bronze feitos pelos nuraghi da Sardenha e em outros casos) eles podem ser obtidos com técnicas baseadas em feixes de partículas como múons, sem prejudicar as raras descobertas que estão sendo investigadas. Por espectroscopia X de múons negativos, é realmente possível estudar a formação de corpos espessos de forma não invasiva. Massimiliano Clemenza, que usa essa técnica no laboratório de Rutherford, perto de Oxford, ilustrará uma série de exemplos.

Depois disso, o público poderá assistir a um show”Magia quânticaQue contará com o mago Sylvani, um jovem pesquisador da Universidade de Perugia e especialista em bruxas, com a intenção de explicar as aparentes contradições da física quântica com analogias ‘mágicas’, começando com o lendário gato de Schrödinger. Rafael Silvani Ele levará o público a um mundo quântico onde o impossível se torna possível, em uma constante troca entre ciência e “magia”, para explicar de forma compreensível todos os fenômenos físicos mais maravilhosos da mecânica quântica.

A iniciativa, dirigida tanto ao mundo científico como ao público em geral, realiza-se por ocasião da 15º Congresso Internacional de Circulação, Relaxamento e Ressonância, Programado em Parma a partir de De domingo 28 de agosto a sexta-feira 2 de setembroco-organizado pela Universidade e pelo Rutherford Appleton Laboratory no Harwell Science Campus (co-presidentes Adrian Heller E a Roberto de Renzi), também alimentado por Fundação Monteparma.

Set de 1º de setembro e conferência internacional patrocinada município de Parma.

A conferência, que está sendo realizada na Sala de Conferências do Campus de Ciência e Tecnologia, será aberta oficialmente na segunda-feira, 29 de agosto, na presença do Vice-Reitor. Paulo Martelli E Professor Emérito César Pucci, Presidente Honorário. A reunião, que foi adiada devido à pandemia, está em sua décima quinta edição e será aberta com o Dia do Estudante no domingo, 28 de agosto, na Aula dei Cavalieri (sede da Universidade de Parma). Mais de 170 cientistas de todo o mundo se reunirão em Parma para discutir os últimos resultados de uma técnica experimental de ponta em física e química da matéria, baseada no uso de partículas elementares, os múons.

A marcação no Museu APE Parma, que se destina a um público a partir dos 10 anos, é gratuita com reservas através do número de telefone 0521 203413 ou por e-mail: [email protected]