Um evento que flui para as origens antigas do diálogo entre filosofia e ciência

O evento terá lugar na sexta-feira dia 21 de maio às 11h00 no Liceo “Mario Paglietti” no Porto Torres, na Via Bernini 8. Conclusão do projeto interdisciplinar “L’ARCHÈ DELLA PHYSIS” realizado por um grupo de vinte e dois alunos do Liceo Scientifico e Linguistico di Porto Torres.

Este projeto surge do desejo de aprofundar questões de interesse mútuo A filosofia e as disciplinas científicas, começando com os antigos filósofos gregos que buscavam uma sabedoria. Assim, ao ler Heráclito, Anaximandro, Pitágoras e Demócrito, os alunos refletem sobre os conceitos de número, matéria, evolução e transformação em um confronto contínuo com a física, matemática e biologia contemporâneas.

Acompanhados no seu trabalho por uma pequena equipa de docentes com a função de facilitadores docentes, os alunos trabalharam de forma autónoma com interesse em todas as fases da actividade, sejam as relacionadas com a documentação científica ou a elaboração de conteúdos em forma de multimédia, e na organização e promoção da reunião final (criação do logotipo, pôster e detalhes gráficos Multimídia, postagem nas redes sociais, relacionamento externo e com a mídia).

O evento será transmitido no canal do instituto no Youtube e os alunos participantes do projeto responderão a dúvidas e a curiosidade do público.

Link da postagem: https://www.YouTube.com/channel/UCjGC4FYZtb4hFpAHoM8FP9Q