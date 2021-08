Você pode viver muito tempo com os antioxidantes mais poderosos, o maior inimigo do câncer de cólon

Para uma vida longa e tranquila, é necessário seguir uma alimentação balanceada, praticar atividade física e levar um estilo de vida livre de abusos. Graças às informações, cada vez mais pessoas estão complementando sua dieta com diversos alimentos, e também recorrendo a soluções naturais para combater algumas doenças. Pense, por exemplo, em pimenta rosa, Uma pitada deste tempero antioxidante na carne é suficiente para reduzir os danos.

Os antioxidantes são muito valiosos para a nossa saúde, pois lutam contra os radicais livres responsáveis ​​pelo envelhecimento celular. Nossos corpos têm antioxidantes endógenos, que são produzidos pelo próprio corpo para se defender dos radicais livres, enquanto outros antioxidantes são ingeridos por meio dos alimentos.

É por isso que você deve comer alimentos ricos em antioxidantes, como frutas, vegetais e peixe. Foi descoberto por meio de vários estudos que se pode viver por muito tempo com o antioxidante mais poderoso e o maior inimigo do câncer de cólon. É a astaxantina que, graças aos seus efeitos surpreendentes, é uma grande aliada da saúde. Além disso, seu poder antioxidante também é conhecido por sua alta capacidade antiinflamatória.

A astaxantina é um carotenóide encontrado nas algas, das quais alguns peixes se alimentam e dão sua cor laranja, como os crustáceos e o salmão. Com suas capacidades antioxidantes, é bom para o coração, pois reduz o colesterol ruim e ajuda a melhorar a regulação do açúcar no sangue. Mas uma das coisas mais importantes que surgiram no campo da pesquisa científica é sua capacidade de derrotar as células cancerosas.

Em particular, inúmeros estudos constataram que a astaxantina, além de ser um agente preventivo de várias doenças, sem efeitos colaterais, também apresenta eficácia anticâncer. de acordo com o importante estúdio A astaxantina pode ser um grande aliado contra o câncer de cólon.

Na verdade, descobriu-se que é capaz de reduzir a proliferação e migração de células pré-cancerosas do câncer de cólon e detectar efeitos inibitórios importantes sobre as células cancerosas. O estudo confirmou que a astaxantina suprime a capacidade metastática das células cancerosas. Portanto, pode se tornar uma arma eficaz no tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático.

