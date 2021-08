Para surfar com as ondas é preciso uma ciência?

Você já tentou surfar e desistiu? Não se sinta culpado. Surfar as ondas em uma prancha equivale a um curso intensivo de mecânica clássica: só no final você aprende a encontrar o equilíbrio perfeito entre as forças físicas que mudam rapidamente e agem em direções diferentes.

Surf e Arquimedes. Mesmo com o mar calmo e confinado a deitar de barriga na mesa, a gravidade e a força de Arquimedes estão em competição. O primeiro empurra o surfista e sua prancha para baixo, e o segundo responde com uma força direcionada para cima, igual ao peso da água em movimento.

Uma vez que a laje é feita de um material menos denso do que a água por baixo, a flutuabilidade prevalece sobre ela. Depois, há a onda, é claro, o fenômeno físico por excelência. A transferência de energia de uma molécula de água para uma molécula de água que pode cruzar o mar por quilômetros; Perto da costa, a parte inferior da onda produz atrito com o fundo do mar, enquanto a parte superior sobe e produz uma crista.