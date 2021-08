Jatinara ?? Arte, Ciência e Religião, Vittorio Sagarbi convidado da Irmandade Santa Marta

a Confraria de Santa Marta Gatinera Organize um evento onde falaremos sobre arte, ciência e religião Quarta-feira, 11 de agosto às 21h Na Dimora del Barone na Gattinara Barone – corso Valsesia 238 – Gattinara e terá o crítico como convidado Vittorio meu garotinho.

À noite é apresentado o livro: ??Bem e Mal entre Deus, Arte e Ciência??, escrito por Vittorio meu garotinho com o professor

Giulio Giorello Ele faleceu em junho passado aos 75 anos. A crítica com o jornalista Julia Variety, o diretor do encontro, falará sobre o mistério de Deus, em um debate emocional entre arte, ciência e filosofia.

Figuras famosas da região e do mundo eclesiástico também participarão da discussão.

Durante a noite, será lançada uma campanha de arrecadação de fundos para apoiar a restauração e restauração do edifício adjacente à Igreja de Santa Marta de Gatinera, que em séculos passados ​​foi também a sede da confraria.

O evento será transmitido Na página da Irmandade Santa Marta e na Rádio Cidade para Você.

Então a noite é limitada Requer reservaEm: 3481822246.

Conforme exigido por lei, apenas pessoas podem participar Equipado com via verde.

