Pessoa, Valor e Ciência: Unicam faz 688 (foto)

– “Caros alunos, neste discurso inaugural procurei explicar como a combinação “pessoa, valor e ciência”, essencial para o desenvolvimento, encontra raízes sólidas na UNICAM, que é capaz de extrair o melhor da história e da cultura, tornando-a nutrindo a seiva e dirijo principalmente a você, Centro. UNICAM, que representa o futuro do mundo. Não tenha medo de inovar, experimentar, pesquisar e construir o futuro, uma árvore com raízes profundas não tem medo de o vento. Aprenda a apreciar o que o rodeia, olhe-o com admiração e pratique a bondade, e construa o mundo que deseja, sem deixar ninguém para trás, onde a inclusão, a justiça social, o respeito pelos outros, o bem-estar e o progresso não são contraditórios termos mas complementares, onde se reconhecem em você “pessoa, valor e conhecimento”: com este desejo o Reitor Graziano Leoni, com grande emoção, anunciou oficialmente a abertura do 688º ano letivo da Universidade de Camerino, e é este adjetivo que foi escolhido este ano.

“Pessoa, Valor, Ciência: O Futuro está Firmemente Enraizado” foi aliás o tema escolhido este ano para a gala que teve como convidada de honra a Ministra das Universidades e Investigação, Senadora Anna Maria Bernini, detida no Parlamento por uma chamada inesperada , conectada para manter seu compromisso de comparecer à gala. . Além de explicar o que a nossa universidade fez ao longo do ano, desde a criação recente da nova administração, a Reitora Leonie explicou as estratégias de desenvolvimento para o futuro e os objetivos a atingir, também com especial destaque para as raízes.

O evento foi aberto com uma saudação do Presidente do Conselho Estudantil, Niccolò Palombi, da representante do corpo técnico e administrativo Simona De Simone, da representante do corpo docente e de pesquisa Roberta Sensi e da Gerente Geral Andrea Braschi. Em seguida, o grande reitor da universidade, Graziano Leoni, apresentou o relatório, ao final do qual o ano letivo foi oficialmente declarado aberto. “Das raízes históricas longas, profundas e vitais – como dizia a Reitora Léonie – nascem novas, trazendo uma nova tábua de salvação, à inovação na continuidade. Ainda há um longo caminho a percorrer e a ser traçado; com a minha equipa de Vice-Reitores , Vice-Reitores e Delegados me apoiando Com entusiasmo e a quem agradeço do fundo do coração, estamos prontos para garantir que a UNICAM consolide e melhore seus resultados e persiga novos objetivos importantes para atender às necessidades atuais, com perseverança e determinação.”

“Há muitos estaleiros abertos – continuou o reitor – que avançam rapidamente e para outros já começaram os concursos para adjudicação das obras. Muito em breve teremos também mais novos espaços dedicados aos nossos alunos: criámos finalmente o centro renovado que inclui salas de aula e laboratórios educacionais de ciências químicas. “Ciências físicas, farmacêuticas e gastronômicas, e começamos a trabalhar na construção de uma pequena ala de estudo e 'montagem'. A construção do Centro Estudantil também está avançando rapidamente. Os espaços liberados em o prédio da Via D'Accorso será usado como novas salas de aula.”

“A UNICAM sempre colocou a pessoa no centro das políticas e estratégias da Universidade. Todos devem estar em condições de concretizar as suas aspirações e ser vistos e valorizados pelo que fazem todos os dias, contribuindo para o crescimento da Universidade. A UNICAM é uma lugar de aprendizado, maturidade, reconhecimento e reconhecimento!”

No final do seu discurso, o Reitor da Universidade anunciou oficialmente a abertura do 688º ano letivo, a que se seguiu o discurso do Ministro Bernini. “Lamento não estar com vocês – enfatizou o Ministro Bernini – mas ainda quero enviar minhas saudações. Através da presença de instituições culturais e educativas, ajudamos a região a recuperar suas dimensões e a Universidade de Camerino sempre foi um excelente lugar que protege o território. E agradeço também por usar a palavra 'amor'. Amor. E paixão são palavras que devem fazer parte do nosso caminho, não só na educação, mas na vida. O amor que se manifesta no facto de fazermos parte da comunidade académica, mas também das pessoas, coesas e solidárias, e o que o reitor nos disse mostra que esta universidade se preocupa com a pessoa, “Quando falamos da pessoa que ocupa o cargo, não é só um palavra ou título, é sobre esta universidade. É uma jornada.”

No final da cerimónia realizada no Benedetto Juntamente com o Reitor Leoni, o Comissário Extraordinário para a Reconstrução Guido Castelli, a Governadora de Macerata Isabella Fusello, o Prefeito de Camerino Roberto Lucarelli, o Conselheiro Regional Andrea M. Antonini e o Vice-Presidente do Conselho Regional Gianluca Baschi. “A vontade de devolver a residência do Reitor ao centro histórico, num edifício renovado após os danos causados ​​pelo terramoto – sublinhou o Reitor Leoni – tem um profundo valor simbólico e representa um forte sinal de que significa restaurar as nossas raízes”. Também foi inaugurada na Presidência da Universidade uma exposição de Giuliana Flavia Cangelosi, doutoranda da Unicam, com o tema “Entre Linhas e Algoritmos”. Uma viagem pela arte, arquitetura, design e tecnologia.”

A exposição oferece uma análise evolutiva nos campos da arte, arquitetura, design, ciência e tecnologia, e traça um caminho de transformação artística que abrange raízes clássicas e perspectivas sábias. O percurso da exposição avança através de representações detalhadas da arquitetura clássica e cadernos de viagem, proporcionando uma imersão total nas influências primárias do artista. Após concluir de forma brilhante o mestrado em “Design Computacional” na Faculdade de Arquitetura e Design da Unicam, Giuliana Flavia Cangelosi é atualmente doutoranda em Design Inovador também na Unicam.