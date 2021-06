Mais de um terço de todas as mortes são causadas por atividades humanas

Aproximadamente dez mil mortes ocorreram durante as estações quentes entre 1991 e 2018 em cerca de 700 localidades espalhadas por 43 países ao redor do mundo que podem ser atribuídas ao aumento das temperaturas médias causadas pela atividade humana, cerca de 0,6% do número total de mortes de 1.670.000 casos registrados no total e quase 40% de cerca de 26.000 são relacionados ao calor.

No entanto, existe uma grande variação geográfica, pois as regiões do norte costumam ser menos afetadas por esse fenômeno do que as regiões do sul. Nas regiões do norte da América, Europa e Ásia, a proporção de mortes atribuíveis ao aquecimento de origem antropogênica é inferior a 1% do total registrado nas estações quentes, nas regiões do sul da Europa e Ásia e em alguns países do Sudeste. Na Ásia e na Ásia Ocidental, essa proporção está bem acima de 1%, atingindo um pico de 2,7% no Paraguai e 2,3% na Itália. É importante notar que essas estimativas são caracterizadas por uma grande margem de incerteza (intervalo de confiança de 95% associado a 10.000 mortes atribuíveis ao aquecimento humano é de 4.000-20.000).

Estes são alguns resultados de um estúdio Publicado na semana passada na revista Nature Climate Change, ele fornece análises estatísticas de ponta da taxa de mortalidade e bancos de dados diários de temperatura coletados pela Rede de Pesquisa Colaborativa de Várias Cidades (MCC), a maior Aliança Sobre a relação entre clima e saúde. Este é o primeiro estudo desse tipo. De fato, até o momento, os cientistas têm se concentrado principalmente no potencial impacto do aumento das temperaturas causado pelas mudanças climáticas no futuro em termos de mortalidade, considerando diferentes cenários. Vários estudos analisaram as mortes causadas por eventos extremos de calor, as chamadas ondas de calor, que são períodos curtos em que as temperaturas são anormalmente altas em comparação com a média sazonal.

“Nossa análise não capta eventos extremos, como a onda de calor do verão de 2003, mas dá uma olhada na tendência geral de aquecimento. Esse era o nosso objetivo”, comenta. Anamaria Vesedo Cabrera que chefia o Grupo de Mudanças Climáticas e Saúde do Instituto de Medicina Preventiva e Social da Universidade de Berna e é o primeiro autor do estudo.

Para conseguir isso, os pesquisadores realizaram uma análise estatística sofisticada em séries temporais que lhes permitiu estimar como a temperatura afeta a mortalidade durante as estações quentes. Em particular, eles foram capazes de estimar o aumento do risco de morte nos 10 dias após a observação de uma determinada temperatura em comparação com aquela a que a população seria exposta nos 10 dias após a observação da temperatura ideal (diferente para cada região e definida como a região com a mortalidade mais baixa associada). À medida que a temperatura se afasta do ideal, o risco aumenta exponencialmente, como pode ser visto ao observar as funções de “exposição e resposta” mostradas na figura abaixo para alguns dos 732 locais do banco de dados.

Funções de exposição e resposta para alguns sites no banco de dados. A linha tracejada vertical representa o 99º percentil da distribuição da temperatura da estação quente naquele local. Fonte: Vicedo-Cabrera et al., Nat. Clem. Chang. 11, 492-500 (2021).

As funções de exposição e resposta indicam risco relativo, ou seja, a razão entre o risco cumulativo de morte nos 10 dias após a observação de uma determinada temperatura e o risco cumulativo de morte nos 10 dias após a observação da temperatura ótima. Em Chicago, por exemplo, um dia com temperatura de 31 ° C (correspondendo ao 99º percentil da distribuição de temperatura observada nas estações quentes entre 1991 e 2018) está associado a um risco 36% maior de morte (a confiança de 95% intervalo é de 28-47%), enquanto em Joanesburgo apenas 9% após um dia a 24 ° C (intervalo de confiança de 95% 0,5-17%). O risco em Berlim e Madrid aumenta 57% após um dia de 28 ° C e 31 ° C, respetivamente (os intervalos de confiança de 95% são 47-67% para Berlim e 45-70% para Madrid).

O mapa abaixo resume essas estimativas e mostra o aumento do risco de mortalidade observado em diferentes locais nas temperaturas mais altas (99 por cento da distribuição da temperatura durante as estações quentes).

O risco relativo de mortalidade entre a temperatura mais alta observada nas diferentes populações (99 por cento da distribuição de temperatura no banco de dados) em comparação com a temperatura ótima (aquela com a qual a mortalidade mais baixa está associada). Um risco relativo de 1,5 corresponde a um aumento de 50% na mortalidade. Fonte: Vicedo-Cabrera et al., Nat. Clem. Chang. 11, 492-500 (2021).

“A mortalidade relacionada ao calor é uma preocupação particular em países da região do Mediterrâneo. Esses países são altamente vulneráveis ​​ao aumento das temperaturas, conforme evidenciado pelas funções de exposição-resposta que estimamos”, comenta Vicedo-Cabrera “A exposição ao calor é causada por uma ampla gama de fatores, de dados demográficos Para população, infraestrutura, sistema de saúde público, características das cidades, etc., a expectativa de vida é definitivamente um fator importante porque os idosos são os mais afetados pelo calor. ”

Mas qual é a situação na Itália? Na base de dados analisada, há onze sites em nosso país: Bari, Bolonha, Brescia, Civitavecchia, Frosinone, Gênova, Latina, Palermo, Roma, Torino, Viterbo. A figura abaixo mostra as funções de exposição e resposta de cada um desses sites.

Funções de exposição e resposta dos 11 loci italianos no estudo. A linha tracejada vertical representa o 99º percentil da distribuição da temperatura da estação quente naquele local. Fonte: Cortesia dos autores Vicedo-Cabrera et al., Nat. Clem. Chang. 11, 492-500 (2021).

Em Roma, o aumento do risco associado a altas temperaturas, equivalente a cerca de 29 ° C, é de 67%, enquanto o risco de morte dobra (ou seja, aumenta em 100%) nos 10 dias após 31 ° C em Bolonha ou 29 ° C em Brescia. Em Gênova, o aumento do risco nos 10 dias após os dias a 28 ° C é muito menor e é de cerca de 34%.

“Hoje, com base nas informações e análises que temos, não podemos entender porque uma cidade é mais vulnerável que outra. Na verdade, é muito difícil identificar os principais fatores que contribuem para a adaptação por um lado e a vulnerabilidade por outro ”, Comenta Vesedo Cabrera.

Uma vez obtidas as funções de exposição e resposta, os pesquisadores as utilizaram para construir a série histórica de mortalidade em dois cenários. Um fato, em que utilizaram diferentes modelos climáticos para gerar uma série histórica de temperaturas entre 1991 e 2018, e o outro, o chamado contrafactual, onde “eliminaram” a contribuição humana ao obter a sequência histórica de temperaturas que teríamos observada entre 1991 e 2018 se não contribuímos para o aquecimento global.

“Decidimos usar uma simulação de temperaturas no cenário do mundo real, em vez das temperaturas observadas para estar em conformidade com o cenário natural”, explica Vicedo-Cabrera e acrescenta: “Além disso, ao usar a mortalidade observada para estimar a vulnerabilidade, realmente obtivemos uma série ‘sintética’ sobre a taxa básica de mortalidade diária. Entre 1991 e 2018, como uma média de todas as mortes em cada dia do ano, com o objetivo de remover os picos de mortes observados no passado. ”

A temperatura média durante as estações quentes no cenário realista varia de 21,5 ° C no final do século XX a aproximadamente 23 ° C em 2010, enquanto a temperatura permanece mais ou menos estável no cenário contrário, onde os efeitos das atividades humanas são improváveis . Também neste caso existem fortes diferenças geográficas, como se pode verificar no mapa abaixo.

A diferença média de temperatura para a estação quente entre o cenário realista e o cenário contrário (sem contribuição antropogênica). Fonte: Cortesia dos autores Vicedo-Cabrera et al., Nat. Clem. Chang. 11, 492-500 (2021).

Para cada cenário, os pesquisadores estimaram as mortes relacionadas ao calor como o número de mortes que ocorreram nos 10 dias após as temperaturas acima do ideal observadas. Em seguida, eles calcularam a diferença entre os dois valores obtidos nos cenários realista e realista. Os resultados são apresentados em termos percentuais na apresentação a seguir.

Porcentagem de mortes observadas durante a estação quente associadas a temperaturas mais elevadas. A parte mais clara dentro de cada barra é a parte que pode ser observada sem mudanças climáticas, enquanto a parte mais escura é a parte causada por atividades humanas. Fonte: Vicedo-Cabrera et al., Nat. Clem. Chang. 11, 492-500 (2021).

“Por causa da extrema vulnerabilidade de algumas regiões, notadamente do Mediterrâneo, a taxa de mortalidade relacionada à temperatura no cenário de contra-ataque, não contribuída pela atividade humana, é muito alta”, comenta Vicedo-Cabrera.

Na verdade, Portugal, Espanha, Grécia e Itália têm a maior percentagem de mortes relacionadas com o aquecimento, e a proporção de mortes devido a actividades humanas ronda os 30%. Em números absolutos, as mortes por calor a cada ano nos 11 locais italianos incluídos no banco de dados foram cerca de 1.300, das quais 370 foram devido a atividades humanas, em comparação com uma média de cerca de 17.800 mortes durante as estações quentes por ano. ‘Ano.

Se considerarmos o caso do Brasil, em vez disso, o efeito da temperatura é muito menor do que na Itália (cerca de 1,7% de todas as mortes observadas nas estações quentes em comparação com 7,4% na Itália), mas a contribuição humana é mais significativa. Em números absolutos, cerca de 1.300 pessoas morrem a cada ano devido ao calor, das quais 900 são devido às atividades humanas, em comparação com a morte média anual durante a estação quente de cerca de 78.000 pessoas.

Esses dados indicam, por um lado, a extrema vulnerabilidade dos países mediterrâneos e, por outro, a forte influência das mudanças climáticas no Brasil (onde as temperaturas médias são superiores a 1 ° C enquanto na Itália cerca de 0,8 ° C). Existem países onde essas duas condições ocorrem simultaneamente. É o caso do Paraguai, que apresenta alta vulnerabilidade ao aumento das temperaturas, evidenciada pela resposta estimada e função de exposição da cidade de Assunção, e ao mesmo tempo experimenta mais aquecimento global do que outras localidades, com aumento médio da temperatura em a estação quente de cerca de 1,8 ° C.

Como pode ser visto no mapa, muitos países de baixa e média renda estão faltando nesta análise devido à falta de (ou pelo menos não facilmente acessível) dados de temperatura e mortalidade. “Os países para os quais não temos os dados de saúde necessários estão frequentemente entre os mais pobres e mais vulneráveis ​​às mudanças climáticas, e preocupantes também são os lugares onde se espera o máximo crescimento populacional”, observa ele em Artigo de comentário “Ter esses dados permitirá que a ciência forneça as informações necessárias para ajudar esses países a se adaptarem”, acrescenta Dan Mitchell, especialista em risco climático da Universidade de Bristol.

Conforme mencionado no início, as estimativas das taxas de mortalidade associadas ao aumento da temperatura humana são influenciadas por uma grande incerteza. Esta incerteza é determinada por um lado pelo erro na estimativa das funções de exposição e resposta e, por outro lado, pela grande variabilidade que caracteriza os modelos climáticos utilizados no estudo. Os modelos climáticos são uma ferramenta essencial para estudar os riscos que as mudanças climáticas representam para a saúde. Portanto, é fundamental que no futuro ele se torne “mais preciso, sensível e com alta resolução espacial”, conclui Mitchell, “capaz de detectar até fenômenos em escala muito pequena, como o aquecimento global nas cidades”, conclui.