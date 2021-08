O mundo está pronto para lidar com a ciência das mudanças climáticas

Os cientistas confirmaram que as consequências de um aumento médio da temperatura de 2 graus Celsius serão muito piores do que as consequências de um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura. E apontaram a receita: para limitar o aumento da temperatura a 1,5 ° C, as emissões de dióxido de carbono devem ser reduzidas à metade até 2030 e totalmente eliminadas até 2050.

A Arábia Saudita se opôs fortemente aos indicadores de política do relatório, que nas últimas 24 horas ameaçou bloquear sua divulgação se todas as referências às políticas climáticas dos governos nacionais e do Acordo de Paris não fossem removidas de todas as 616 páginas do relatório. A delegação saudita teve o apoio da delegação egípcia, mas enfrentou resistência das nações insulares de Saint Kitts e Nevis, Grenada e Marshall, com apoio da Bélgica e da França. Os Estados Unidos, após sua saída do Acordo de Paris no governo do presidente Donald Trump, apresentaram uma declaração oficial em que deixavam claro que não concordavam com o relatório.

planos de desconto

Diante dessa dicotomia, as regras do IPCC determinam que as opiniões conflitantes sejam formalmente registradas, mas os cientistas têm a palavra final e, portanto, tanto o Acordo de Paris quanto as metas climáticas dos governos nacionais são mencionados no relatório.

Desde então, o relatório se tornou a bíblia para defensores do clima, investidores e políticos em todo o mundo. A maioria dos grandes exportadores, da China aos Estados Unidos, se comprometeu com metas de carbono neutro, mas até o prazo final de 31 de julho para apresentação de planos de redução de emissões, apenas 110 apresentaram planos para as Nações Unidas.

As principais economias, incluindo China, Índia, Arábia Saudita e África do Sul, ainda não cumpriram os requisitos estabelecidos no Acordo de Paris. A Arábia Saudita assinou o Acordo de Paris e gostaria de ser vista como um facilitador de acordos globais contra a emergência climática, mas continua uma voz cética na maioria dos fóruns internacionais e pretende encontrar uma solução que lhe permita continuar vendendo seu petróleo.