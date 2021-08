Para proteger sua visão de longo prazo, estes são os alimentos que você deve comer

À medida que envelhecemos, nossa capacidade de adicionar vitaminas diminui cada vez mais. No entanto, muitos deles são de fundamental importância para nossa saúde, como a vitamina A. Este último beneficia os olhos, a pele, o cabelo e até o sistema imunológico. De todas as fontes desse nutriente, a primeira que vem imediatamente à mente é a cenoura, mas existem muitas outras que são muito mais saudáveis. Para proteger a sua visão a longo prazo, estes são os alimentos que devemos comer, os que contêm vitamina A.

A cenoura não é o único alimento com alto teor de vitamina A e os concorrentes não são de qualidade inferior. O fígado de vaca é muito rico neste nutriente benéfico. 85 gramas deste alimento contém cerca de 8.000 mcg de vitamina A, conforme relatado este estudo.

Outra alternativa às cenouras é a batata-doce assada. Também é delicioso, personalizado e acima de tudo saudável graças ao alto teor de vitamina A. Cerca de 1.000 microgramas deste último por 100 gramas de batata-doce. Para deduzir a escolha final do sabor, a abóbora também se enquadra nesta ordem. Em termos de medidas, estamos falando de 706 microgramas por 100 gramas desse alimento delicioso. Não gosto de cenouras, mas ainda é muito bom. Todos os dados fornecidos são coletados pelo USDA Food Data Center.