Terremoto entre ciência, história e comunicação: videoconferência com sismólogo INGV com Liceo Alberti

Quinta-feira 11 de novembro15h00 – Geólogo do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) Alessandro Amato, Em videoconferência com alunos do Liceo Scientifico Alberti di Minturno LT

É uma data de ciclo Ciência na escola a partir de Zanecelli. Videoconferências com pesquisadores NS Figuras do mundo científico e escolas secundárias e institutos em várias regiões italianas para contar a alunos e professores as histórias de quem trabalha nas fronteiras da pesquisa. São histórias que transmitem nossa paixão pela ciência e fornecem insights sobre o que sabemos e estamos prestes a descobrir em matemática, física, química, biologia e medicina, com particular atenção aos objetivos da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Trata-se de algumas questões: Qual é o mecanismo exato que faz com que os quilômetros e quilômetros sob nossos pés gerem um terremoto perceptível na superfície? O que se entende por previsão de terremotos? Por que não podemos prever isso hoje? Esta é uma meta alcançável?

Que informações estão disponíveis sobre os perigos de terremotos? Os alunos vão falar sobre isso Sismologista do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV)E Alessandro Amato, Na reunião “Terremoto entre ciência, história e comunicação“

A sismologia é uma ciência relativamente nova. Somente no início do século XX os cientistas entenderam como a crosta terrestre se deformava antes, durante e depois de um terremoto, e outros cinquenta anos tiveram que se passar para elucidar a ligação entre os tremores de superfície e os movimentos das placas litosféricas. A estrada ainda é longa. Nesse ínterim, recorde-se que a defesa contra os sismos recai principalmente sobre nós, ou seja, sobre os cidadãos que têm o direito de informar os investigadores e os políticos da segurança; Mas também é seu dever perguntar.

Alessandro Amato, Geólogo, doutor em geofísica, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV). O Centro Sismológico Nacional geriu o INGV de 2001 a 2007 e em 2012-2013. Foi membro do Comitê de Riscos Maiores. Ele estudou muitos terremotos italianos e mediterrâneos e a estrutura de falhas e vulcões. Coordenou e participou de diversos projetos de pesquisa nacionais e internacionais, tendo publicado dezenas de artigos nas principais revistas científicas do setor. Desde 2017, ele gerencia o INGV Tsunami Warning Center. Também trata da ciência da comunicação e da relação entre ciência e direito.