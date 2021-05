Deledda Fabiani vence Palcoscienza

Uma peça teatral que olha para a publicação científica, mas também que convida a “olhar para o mar”: é a obra que o Instituto Deledda-Fabiani venceu no concurso Palcoscienza de Sissa, um projeto de ciência e teatro, do qual participaram quatro colégios de Trieste. O espetáculo “Always Look at the Sea” é definido como uma apresentação original e precisa de informações científicas e VIPs, e é dedicado à recente “invasão” de nozes do mar. Segundo lugar no concurso “Trieste e Ciência”, o Instituto Volta, com um projeto sobre a percepção do tempo em nosso cérebro intitulado “A Questão do Tempo”, e o terceiro Galiléia com “Uma Viagem do Professor Alemão no Palco” na figura. Físico Ludwig Boltzmann.

No decorrer de seu trabalho, ele conheceu alunos Pesquisadores que atuam nos mais diversos campos, da biologia marinha à neurociência e física. Infelizmente, a representação planejada das obras dos autores foi cancelada devido à pandemia. O júri foi composto por Niko Petrelli, Diretor do Mestrado em Comunicação Científica Franco Pratico, Nicolas Bracey, naturalista e curador do Museu Cívico de História Natural de Trieste, as atrizes Diana Hubl e Enza de Rose, e Ura Bernardi, diretora do projeto de ficção científica.

A conselheira Ângela Brandi definiu a iniciativa dizendo: “Muito emocionante porque reuniu diferentes disciplinas, construtor de projetos, professores, alunos e alunos em um empreendimento de sucesso. A colaboração com o MA SISSA já existe há anos e nos deixa particularmente felizes , com iniciativas como essas que se enquadram no Protocolo da Cidade do Entendimento de Trieste. Conhecimento gerado pelo município junto com a universidade, órgãos de pesquisa e ensino superior. De nossas terras. ”

O Diretor do SISSA, Professor Stefano Ruffo, agradecendo ao município pelo apoio, declarou que “o diálogo com a sociedade, a inclusão, a comparação e o intercâmbio cultural são os elementos fundamentais do SISSA. O confronto com o mundo escolar, através de iniciativas como estas, é fundamental valor para nós ”.

A cerimônia de premiação foi realizada na sala de palestras do Museu Revoltella no dia 27 de maio, na presença da Conselheira Angela Brandi, do Diretor do SISSA Stefano Ruffo, do Diretor do Laboratório Interdisciplinar do SISSA Professor Andrea Gambaci e de todos os heróis. Da iniciativa. O evento faz parte do evento “Scienza e Virgola”, festival de ciência e mídia que acontece em Trieste de 26 a 30 de maio de 2021www.scienzaevirgola.it)