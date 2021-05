Um novo antibiótico foi descoberto na Universidade de Insubria

O Descoberta Novo Antibiótico. A meta alcançada pelos bolsistas universitários com escritórios em Varese, Como e Posto Arsizio é um marco de grande importância. A molécula identificada é na verdade uma arma capaz de anular os mecanismos de resistência da bactéria aos medicamentos atuais.

O medicamento, que leva a assinatura A50926, é um glicopeptídeo, ou seja, faz parte de uma classe de antibióticos com estrutura química complexa e é produzido biologicamente por um microrganismo específico considerado raro.

Os autores da descoberta são membros do Grupo de Pesquisa em Biotecnologia Microbiana, liderado por Flavia Marinelli, do Departamento de Biotecnologia e Ciências da Vida da Universidade deInsubria. Pesquisadores britânicos, liderados por Andrew W. Truman, do John Innes Center em Norwiche pesquisadores alemães liderados por Jörn Kalinovsky da Universidade de Bielefeld.

Os resultados do trabalho foram publicados recentemente no International Journal Acs. Biologia Química .

O impacto científico e social desta descoberta, que foi alcançado através de uma abordagem genômica sobre o microrganismo produzido – diz Flavia Marinelli, professora de química e biotecnologia de fermentação – Pode ser facilmente compreendido visto que foi valorizado em 2050 As infecções bacterianas causarão aprox. 10 milhões de mortos Anualmente, o número excede em muito o número de mortes por câncer, diabetes ou acidentes rodoviários, bem como projeções de custos exorbitantes para o sistema de saúde. ”

Como é sabido, em contraste com “resistência a antibióticos É um dos maiores desafios da medicina: a capacidade dos microrganismos de sobreviver aos medicamentos existentes representa uma ameaça real à saúde. e propagação de Covid-19 piorar a situação. De fato, estima-se que as internações de pacientes com coronavírus estejam aumentando e o consequente maior uso de antibióticos. infecções As bactérias bacterianas secundárias terão o efeito de outro aumento no fenômeno da resistência aos antibióticos em nível hospitalar.

No entanto, um antibiótico é uma ferramenta essencial para combater vários tipos de infecções que, sem ele, por exemplo, operações Cirúrgico, simples ou complexo.

Conseqüentemente, a crescente necessidade de novos moléculas, tal descoberta, é capaz de Balcão Mecanismos de resistência que limitam significativamente hoje o uso dos medicamentos existentes.