Exercícios para perder peso: Sprint

Emagrecer não é fácil, principalmente quando você não está acostumado a se exercitar. Um estudo da University of New South Wales, em Sydney, revelou que correr não é a melhor maneira de perder peso. Vamos descobrir como é fácil perder peso, especialmente nos estágios iniciais.

Para quem quer perder peso, Um experimento conduzido pela University of New South Wales em Sydney com 40 jovens com sobrepeso fornece uma resposta científica para este dilema “Corra ou corra.” A resposta: correr 60 minutos por semana queima a mesma quantidade de gordura corporal que os homens, sete horas por semana enquanto corre.

No estudo publicado em Obesity Journal Os participantes, a maioria estudantes universitários com idades entre 20 e 25 anos, passaram por um período de 12 semanas de A. Treinos curtos de alta intensidade Com base em ciclos de sprint e encontrou uma redução significativa na gordura da barriga e um aumento na massa muscular. O programa garante um Quantidade’ Perfeito para Sofrimento’ Exercite-se para colher os benefícios para a saúde, incluindo perda de peso, no menor tempo possível.

Sprint: benefícios de saúde e peso

Como parte do programa, os participantes fizeram O inimigo esta em uma bicicleta Durante oito segundos de exercício, aumente a freqüência cardíaca entre 80 e 90%, seguido por 12 segundos de pedalada lenta.

+ ‘Em três sessões de 20 minutos, eles treinaram forte por apenas 8 minutos. Ao se exercitarem três vezes por semana, os participantes perderam em média dois quilos de gordura visceral principalmente, que é o tecido adiposo que envolve os órgãos internos e está associado ao risco de desenvolver doenças cardiovasculares, que reduzem a cintura.. Em contraste, eles ganharam 1,1 kg de massa muscularPrincipalmente no peito e nas pernas. Uma corrida rápida faz com que o corpo produza altos níveis de um certo grupo de hormônios chamados catecolaminas, que expelem as gorduras até que os músculos em atividade as queimem.

Uma corrida rápida de 8 segundos aumenta sua frequência cardíaca, enquanto mantém a liberação de ácido láctico a um mínimoCausando fadiga muscular rapidamente.