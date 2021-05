O festival “Scienza e Virgola” volta a Trieste: dos vírus às mudanças climáticas

Trieste Era um preconceito difícil de morrer, o de ver a ciência como algo separado, separado da realidade cotidiana, com o compromisso, por parte de quem a fazia, de persuadi-los sempre da sua importância. Mas hoje, depois de passar por uma pandemia, finalmente entendemos: não apenas a ciência entrou violentamente em nossas vidas, mas apenas graças ao progresso científico nós saímos dela. Esta é uma grande ruptura com o passado que marca a quinta e nova edição do “Scienza e Virgola”, festival organizado pelo laboratório multidisciplinar de Sissa de quarta-feira 26 a domingo 30 de maio: apresentações de livros, performances, documentários e workshops – todos por grátis com as reservas necessárias – eles cruzarão a fronteira de Trieste pela primeira vez para ir a Monfalcone, Udine e Pordenone.

Trieste, festival “Scienza e comma” arranca para abrir as “novas páginas do futuro”

Pela primeira vez na direção artística, primeiro lançamento público após a reabertura, o escritor Paulo Giordano não esconde a paixão e o entusiasmo ao apresentar a mostra. “Em um nível pessoal – explica ele – faz muito sentido não apenas porque é a primeira vez que sou o gerente de algo, mas porque Trieste é a cidade onde minha alma normalmente separada se encontra, ou seja, a de um ex-físico , cientista e escritor. Agora, derrotado o preconceito, vamos mergulhar na complexidade que nos rodeia, que só pode ser totalmente compreendida por meio das ferramentas da ciência que devem estar cada vez mais saturadas de cultura ”.

E temas

Giordano vangloria-se de um “programa interessante para compreender o presente”: “Não há apenas um desses encontros – afirma – que não é decisivo para se entender algo da realidade: há um forte preconceito político e social porque a ciência é humana. o ser humano e traz consigo os desafios políticos e sociais de amanhã. Espero. “Que a cidade aproveite esta oportunidade”.

Uma ampla gama de tópicos – de vírus pandêmicos à tecnologia cada vez mais avançada que usamos, de inteligência artificial a problemas climáticos – uma variedade de locais – teatros, escolas, cafés, parques – para se espalhar o máximo possível na região e acima de tudo ” Opte sempre por começar o que interessa às pessoas “São os méritos deste festival“ democrático ”, nota a realizadora Sissa Stefano Ruffo, que também é muito maculada pelos muitos parceiros.

Questões de gênero

A discriminação de gênero na ciência será um dos primeiros temas que serão abordados hoje, em Miela a partir das 16h30: interdisciplinar desde o início, o festival proporcionará reflexões não só no encontro entre Paolo Giordano e a jornalista inglesa Angela Saini (também pode ser visto online no canal do youtube di Scienza e Virgola), mas também graças ao filme. A inteligência artificial é neutra? Os algoritmos lêem corretamente os rostos de todas as pessoas? “Criptografia enviesada” às 19h15, ponderando sobre o assunto, e a chance de vê-lo pela primeira vez na sala (também falamos sobre isso no quadro acima). O cinema ficará no sábado, à mesma hora, e no mesmo local, com a mais recente “Marie Curie”, nos anos mais turbulentos de um cientista vencedor do Prémio Nobel e lutas no domínio científico mas também pessoal.

Três mulheres muito presentes na mídia também estarão em Trieste: Quase todas as noites em nossas casas hospedadas por Lilli Gruber, a imunologista Antonella Viola apresentará um novo livro, “Dancing in the Storm” com Paolo Giordano, sábado às 18h no Melia Teatro.

Aperipiante

A jornalista e repórter do Presaderita Lisa Ioti nos contará como nos tornamos, e mudamos, de hiperconectados e sempre online, na sexta-feira às 17h30 no Café San Marco, no qual ela falará sobre “8 segundos. Viagem ao Age of Distraction. ” Discutindo com o jornalista Piccolo Pietro Spirito.

Mas também haverá espaço para um show no palco: “Forever Einstein”, a espinha dorsal da física e dramaturga Gabriella Grayson, acontecerá quinta-feira, às 20h, no Miela produzida pela Mi & lab, uma das primeiras mostras publicadas cientificamente. no Teatro.

Nossa (falta de) percepção das mudanças climáticas, o conceito de tempo na física e como serão nossas vidas em vinte anos não serão as únicas outras questões abordadas. Por exemplo, dois antropólogos famosos irão sugerir que se concentre em algo que parece ter sido removido neste ano e meio de pandemia: o beijo. O único evento online, sexta-feira às 16h30, Elisabetta Morrow e Marino Niula, autores do mais recente “Kissing” de Enodi, vão definir uma viagem maravilhosa em torno deste “significante físico, cujos significados variam entre os tempos e as culturas”.

Novamente presente, na sexta-feira no Caffè San Marco haverá também um aperitivo com plantas intactas, “Síntese Acústica de Clorofila Exótica”, uma instalação artística / científica que permitirá ao público aprender sobre as espécies de plantas exóticas invasoras em nosso terreno durante Triestebookfest Serão preparados três workshops: Um sobre quadrinhos com Paula Ramella, e um sobre como escrever um roteiro teatral com tema de ciências – ambos aos sábados a partir das 9h30, primeiro em San Marco, segundo em Melia – e um dedicado aos domingos para as crianças: Viagem ao redor da Terra através de montanhas, cavernas, geleiras e rios …. de San Michele Road Park.