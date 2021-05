Cartão de saúde vencido ou perdido: Veja o que fazer. Como pedir uma cópia online também

O seu cartão de saúde expirou, perdeu ou está danificado? O Cartão do plano de saúde, Que também contém o código tributário emitido pela Receita, é utilizado toda vez que um cidadão vai ao médico, compra remédio em farmácia, agenda exame em laboratório de análises, beneficia de visita de especialista ao hospital e ao ASL ou ao usar tratamentos de spa, e em cada vez, eles têm que certificar seu código fiscal. O cartão, totalmente pessoal, permite-lhe obter serviços de saúde mesmo nos países da União Europeia. É emitido a todos os cidadãos com direito a cuidados de saúde pelo Serviço Nacional de Saúde.

Um cartão de saúde expirado: Como fazer? Normalmente, a receita interna é o envio do novo documento para o endereço do contribuinteMuitas vezes acontece que o contribuinte tem que tomar medidas para Eu peço por isso.

Como posso solicitar uma cópia do cartão de saúde?

Para solicitar uma segunda via, além do código tributário ou, em alternativa, dos dados pessoais completos do requerente, deve ser especificado o motivo do pedido: Roubo, perda ou substituição técnica se o cartão estiver danificado ou pouco claro; Neste último caso, é necessário o número de identificação TS ou o cartão de contribuinte a substituir. Por motivos de segurança, também é necessário inserir alguns dados que podem ser inferidos da devolução feita no ano anterior: Tipo de Devolução (730, Unico, Nenhum), Método de Apresentação e Rendimento Total declarado.

Como e onde vou receber o duplicado?

Após o envio do pedido, os dados introduzidos são comparados com os registados no registo fiscal. Se as informações estiverem corretas, o cartão é enviado para o endereço constante do cadastro fiscal. Caso o requerente não seja assistido pelo Serviço Nacional de Saúde, é enviado um cartão de contribuinte.

O serviço informa que a segunda via não pode ser emitida, por quê?

A duplicata não pode ser emitida se:

* O código de imposto inserido está incorreto ou não está no registro fiscal

Não consigo acessar o serviço, existe outra forma de solicitar a segunda via?

Em caso de problemas na utilização deste serviço, é possível solicitar um duplicado do cartão de saúde à autoridade sanitária local ou a Escritório da agência. Uma duplicata do cartão do código fiscal pode ser solicitada em um Escritório da agência.

Sou cidadão residente no exterior, como posso solicitar uma cópia?

Os cidadãos residentes no exterior que desejam solicitar uma segunda via do cartão devem entrar em contato com a embaixada / consulado do país de residência. O cartão será entregue, opcionalmente, no local de residência na Itália ou na mesma representação diplomática no exterior.

O cartão de saúde está prestes a expirar, posso usar este serviço para renová-lo?

Não é necessário solicitar o duplicado do cartão de saúde quando este se aproxima do prazo de validade. O novo cartão será enviado automaticamente ao cidadão, desde que ele ainda tenha direito à assistência médica. Para obter mais informações, você pode consultar as perguntas mais frequentes do portal Projeto cartão de saúde.

Tenho um cartão de saúde que também é válido como cartão de serviço nacional, posso usar este serviço para solicitar um duplicado?

O titular do cartão de saúde também é válido Cartão de Serviço Nacional (Ts / Cns) Não é possível solicitar um duplicado usando este serviço; Alternativamente, ele pode solicitar isso através de i Serviços de agência remota.

